Top 3 laptopów do pracy

Kiedy rozważamy zakup odpowiedniej jakości laptopa do pracy, musimy zwracać uwagę, na wiele, różnego rodzaju kwestii. Dobrze jest zatem wiedzieć, co będzie miało dla nas kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o zakup odpowiedniej jakości laptopa do pracy. Oczywiście, w tym przypadku, zanim podejmiemy decyzję co do zakupu laptopa do pracy, musimy bardzo konkretnie określić nasze wymagania względem sprzętu. To z kolei będzie się wiązało z tym, jaki rodzaj pracy wykonujemy. Poniżej, przedstawiamy top 3 polecanych laptopów do pracy.

Dell XPS All-in-one

Jeśli wiemy, że nasza praca wymaga od nas pracy w różnego rodzaju programach graficznych, dobrze jest wziąć pod uwagę zakup laptopa Dell XPS. Jest to laptop multimedialny, przystosowany do pracy zarówno w edytorach tekstowych, jak również na skomplikowanych programach graficznych. Dzięki procesorowi Intel core i7, jest on też bardzo wydajnym komputerem.

Parametry techniczne tego sprzętu, także prezentują się całkiem ciekawie. Warto zwrócić tutaj uwagę chociażby na dotykową klawiaturę, która z cała pewnością usprawni nam pracę na tym właśnie laptopie.

Producent:

Dell

Seria :

XPS

Model :

1820

Seria procesora :

Intel® Core™ i7

Model procesora :

i7-4510U Processor (4M Cache, (2x 2.00 GHz do 3.10 GHz TURBO)

Pamięć :

8GB DDR3

Dysk :

SSD 240GB

Typ grafiki :

Zintegrowana

Model grafiki :

Intel HD Graphics 4400

Przekątna matrycy :

18″ IPS

Rozdzielczość matrycy :

1920×1080

Powłoka matrycy :

Błyszcząca, dotykowa.

Dźwięk :

Głośniki wysokiej jakości

HP ZBook 15

Kolejnym laptopem, który doskonale sprawdzi się jako komputer do pracy, jest HP ZBook 15. Warto zwrócić uwagę na to, że jest to komputer o bardzo solidnych parametrach technicznych, ale też – co warto wziąć pod uwagę, jego wygląd jest bardzo estetyczny. Oba te aspekty, mogą mieć duże znaczenie, jeśli chodzi o zakup odpowiedniej jakości komputera do pracy.

Tesli chodzi o wspomniane wcześniej parametry techniczne, poza tym, że prezentują się one naprawdę bardzo interesująco, warto zwrócić też uwagę na to, że posiada on matową powłokę matrycy. W ten sposób, światło nie odbija się od ekranu, a nam pracuje się znacznie wygodniej. Dodatkowym atutem, z całą pewnością są też dwa układy graficzne – zintegrowany oraz dodatkowy.

Producent :

Hewlett-Packard

Seria :

ZBook

Model :

15

Seria procesora :

Intel® Core™ i7

Model procesora :

i7-4800MQ Processor (6M Cache, 4x 2.70 GHz do 3.70 GHz TURBO)

Pamięć :

16GB DDR3

Dysk :

SSD 240GB

Typ grafiki :

Dedykowana oraz zintegrowana

Pierwszy układ graficzny :

Intel® HD Graphics 4600

Drugi układ graficzny :

NVIDIA Quadro K1100M

Przekątna matrycy :

15″

Rozdzielczość matrycy :

1920 x 1080

Powłoka matrycy :

Matowa

Napęd :

Nagrywarka DVD (DVDRW)

Klawiatura :

QWERTY, UK.

Dźwięk :

Głośniki wysokiej jakości.

Lenovo ThinkPad W530

Nasze zestawienie, jeśli chodzi o Top 3 laptopów polecanych do pracy, zamyka Lenowo ThinkPad W530. To komputer, który sprawdzi się idealnie zarówno przy typowej pracy biurowej, opierającej się na obsłudze programów tekstowych, jak również tego rodzaju pracy, która wymaga od nas używania specjalistycznych programów graficznych.

Producent :

Lenovo / IBM

Seria :

ThinkPad

Model :

W530

Seria procesora:

Intel® Core™ i7

Model procesora :

i7-3740QM Processor (6M Cache,4x 2.70 GHz do 3.70 GHz)

Pamięć :

8GB DDR3

Dysk :

HDD 500GB

Typ grafiki :

Dedykowana oraz zintegrowana

Pierwszy układ graficzny:

Intel® HD Graphics 4000

Drugi układ graficzny:

NVIDIA Quadro K1000M

Przekątna matrycy :

6″

Rozdzielczość matrycy :

1600 x 900

Powłoka matrycy :

Matowa

Napęd :

DVD-RW

Klawiatura :

WYSPOWA! QWERTY, Podświetlana

Głośniki wysokiej jakości

To, co niewątpliwie można zaliczyć na plus, jeśli chodzi o ten sprzęt, to z cała pewnością podświetlana klawiatura, a także – dwa układy graficzne. Dzięki tym cechom, z całą pewnością, praca na tego rodzaju sprzęcie, będzie dla nas nie tylko przyjemna, ale też – co bardzo ważne – wygodna.

