Top 3 notebooków polecanych do pracy

Artykuł partnera

Nie zawsze wiemy, na co należy zwracać uwagę, jeśli mowa o zakupie odpowiedniej jakości komputera. Dobrze jest zatem mieć na względzie to, jaki komputer powinniśmy byli wybrać, jeśli w sposób szczególny zależy nam na tym, aby dobrze się na nim pracowało. Nie każdy wie też, jaką markę powinno się wybierać, a jak powszechnie wiadomo, marka jest bardzo ważna. Poniższy artykuł, w znaczącym stopniu przybliży państwu kwestię związaną właśnie z zakupem odpowiedniego notebooka Dell do pracy.

Dell Latitude 3150

To komputer, który jest bardzo dobrze zoptymalizowany, jeśli chodzi o sprzęt do pracy. Odznacza się wyjątkowo energooszczędnym procesorem Intel, a także matową matrycą, dzięki czemu, nasze oczy – nawet podczas długiej pracy, nie będą się męczyły. Dzięki matowej matrycy, unikniemy też odbijania się w niej światła, co także wpływa korzystnie na komfort pracy. Warto też zwrócić uwagę, na bardzo solidną, tytanowo – magnezową obudowę, która sprawi, że nasz sprzęt będzie znacznie bardziej odporny na różnego rodzaju działania czynników zewnętrznych.

Specyfikacja techniczna tego notebooka, też przedstawia się bardzo atrakcyjnie:

Seria procesora :

Intel® Celeron®

Model procesora : Processor N2840 (1M Cache, 2.16 GHz 2.58 GHz TURBO)

Processor N2840 (1M Cache, 2.16 GHz 2.58 GHz TURBO) Pamięć :4GB DDR3

Dysk : SSD 240GB

Typ grafiki : Zintegrowana

Zintegrowana Model grafiki : Intel® HD Graphics

Intel® HD Graphics Pierwszy układ graficzny: Intel® HD Graphics

Dell Latitude E6430

To propozycja dla osób, które ponad wszystko cenią sobie sprawność działania komputera. Ten efekt możemy osiągnąć dzięki bardzo dobremu procesorowi, którym ten właśnie model notebooka Dell się odznacza. Warto też zwrócić uwagę na jego ergonomiczny kształt oraz bardzo dobrą klawiaturę. To jednak nie wszystkie zalety, które można przypisać temu właśnie modelowi. Z całą pewnością zaletą będzie ogólna specyfikacja techniczna tego właśnie notebooka Dell.

Seria procesora :

Intel® Core™ i3

Model procesora : i3-3110M Processor (3M Cache, 2.40 GHz)

Pamięć : 4GB DDR3

Dysk : HDD 320GB

Typ grafiki :

Zintegrowana

Model grafiki : Intel® HD Graphics 4000

Intel® HD Graphics 4000 Przekątna matrycy : 1 0″

0″ Rozdzielczość matrycy : 1366 x 768

1366 x 768 Powłoka matrycy : Matowa

Dell Latuitude E5440

Kolejną propozycją dla osób, które szukają dobrego sprzętu komputerowego do pracy, może być notebook Dell Latitude E5440. To bardzo solidnie wykonany notebook, a jego największą zaletą jest bardzo wydajny procesor – Intel Core i5 4300U. Ten notebook, posiada też wysokiej jakości matrycę HD. Charakteryzuje się ona tym, że posiada ona zwiększoną liczbę pikseli przy czym rozmiar wyświetlacza posiada standardową rozdzielczość – 1366 x 768. Dzięki tym cechom, możemy cieszyć się znacznie większym komfortem pracy za sprawą wyraźniejszego obrazu.

Sama specyfikacja techniczna sprzętu, też prezentuje się bardzo dobrze:

Seria procesora :

Intel® Core™ i5

Model procesora : i5-4300U Processor (3M Cache, 1.90 GHz do 2.90 GHz TURBO)

Pamięć : 4GB DDR3

Dysk : SSD 128GB

Typ grafiki : Zintegrowana

Zintegrowana Model grafiki : Intel HD Graphics 4400

Intel HD Graphics 4400 Przekątna matrycy : 14″

14″ Rozdzielczość matrycy : 1366 x 768

1366 x 768 Powłoka matrycy : Matowa

Matowa Napęd : Nagrywarka DVD (DVD-RW)

Nagrywarka DVD (DVD-RW) Klawiatura : QWERTY, Naklejki HD!

Dźwięk : Głośniki wysokiej jakości.

Jeśli zatem szukacie państwo idealnego laptopa do pracy, nasze trzy propozycje, z pewnością Was zainteresują. Możecie też państwo sprawdzić tanie laptopy w sklepie tani-laptop.com. Z całą pewnością oferta sklepu okaże się interesująca.