Trzy filary optymalizacji oraz pozycjonowania stron www

Search Engine Optimization (SEO) to zespół działań służących optymalizacji stron internetowych pod wyszukiwania ich przez użytkowników. Dobrze pozycjonowana strona, sprawia, że firma staje się widoczna w Internecie, pozytywnie wpływa na liczbę potencjalnych klientów.

Optymalizacja SEO ma na celu przygotowanie witryny internetowej w taki sposób, aby pojawiała się na jak najwyższej pozycji podczas wyszukiwania. Przy optymalizacji strony należy pamiętać o trzech najważniejszych aspektach: optymalizacji technicznej, copywritingu i pozyskiwaniu linków.

Treści na stronie są istotne

Przy działaniach mających na celu poprawę pozycji strony przy wyszukiwaniu bardzo dużą rolę odgrywa copywriting SEO, czyli przygotowanie odpowiednich treści poprzedzonych analizą słów kluczowych. Aby teksty spełniły swoją funkcję SEO, powinny spełniać pewne warunki. Zbyt krótkie teksty bowiem nie dostarczą odpowiedniej wartości użytkownikowi, dłuższe teksty natomiast, choć atrakcyjniejsze dla potencjalnego użytkownika oraz wyszukiwarki, to tym trudnej w pełni utrzymać zainteresowanie czytającego.

Warto zaznaczyć, że teksty powinny być oryginalne i nie należy kopiować tekstów z innych stron w internecie.

Poza zamieszczeniem na stronie odpowiednich treści, należy także zadbać o ich formę. Przy dłuższych tekstach powinny się znaleźć nagłówki. Pomagają one zróżnicować strukturę tekstu. Warto także urozmaicić artykuły, podzielić tekst na akapity, zastosować pogrubienia i ilustracje. Teksty powinny także zawierać odpowiednie, dostosowane do potrzeb słowa kluczowe. Niemniej nie powinny być użyte na siłę i nienaturalne. Umiejętne przygotowanie tekstu pod względem SEO to takie, gdzie słowa kluczowe będą stanowiły ważną część ciekawej treści.

Techniczny aspekt strony, wizerunek ma znaczenie

Na SEO wpływ ma także techniczna część strony. Od zachowania osób odwiedzających stronę zależy jej pozycja przy wyszukiwaniu. Pod uwagę należy wziąć takie zachowania jak: jak długo użytkownik pozostaje na stronie, jak szybko z niej wychodzi oraz ile czasu na niej spędza.

Ważną kwestią przy zatrzymaniu potencjalnych klientów na stronie jest jej czytelność i atrakcyjny wygląd. Wielkie znaczenia mają też treści zawarte na stronie internetowej.

Na stronie internetowej powinny się znaleźć także opisy meta description. Jest to opis wyświetlający się użytkownikowi w wynikach wyszukiwania, znajduje się pod tytułem i adresem strony. Opis ten jest istotny dla SEO, jest widoczny w wynikach wyszukiwania. Treść opisu wpływa na ilość wejść na stronę. Informuje poszukującego informacji o treściach jakie znajdzie na stronie internetowej.

SEO techniczne ułatwia również poruszanie się robota indeksującego po stronie www czy wprowadza odpowiednie elementy, które są czynnikami rankującymi stronę w wyszukiwarce.

Pozycjonowanie pod kątem wyszukiwarek

Aby działania SEO były skuteczne konieczna jest profesjonalna optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych. Podnosi ona pozycję wyszukiwania nawet w wypadku braku bardzo specyficznych słów kluczowych.

Ważne jest także odpowiednie oznaczenie tytułów. Zarówno tytuł strony jak i tytuły podstron powinny być odpowiednio oznaczone. Jest to jeden z najważniejszych kwestii technicznych i na jego podstawie wyszukiwarka określa tematykę strony. Optymalizacja SEO i oznaczenie tytułów ma duży wpływ na wyniki wyszukiwania.

Linkowanie między stronami, ważny etap optymalizacji

Bardzo ważnym aspektem optymalizacji strony jest linkowanie między stronami internetowymi. Ważne jest linkowanie wewnętrzne, na przykład w formie menu, odsyłającego z pomocą linków do wszystkich ważnych działów czy linkowanie z treści do innych zakładek wewnątrz serwisu.

