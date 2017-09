Twoja pierwsza pożyczka w parabanku – musisz to wiedzieć!

Artykuł sponsorowany

Biorąc na siebie zobowiązanie finansowe, zawsze musimy się zastanowić, czy to na pewno jest nam potrzebne. Potem należy sprawdzić, czy jesteśmy w stanie je spłacać, ponieważ to, że bank lub firma pożyczkowa uznaje, że mamy zdolność kredytową nie oznacza także tego, że umiemy dysponować swoim budżetem tak, aby swoje zobowiązania w terminie spłacić. Koniecznie trzeba też wiedzieć, na co uważać, podpisując jakąkolwiek umowę, ponieważ nie zawsze możemy rozumieć wszystkie zapisy, a mogą się one okazać kluczowe dla sprawy. Dlatego też dobrze jest nie podejmować decyzji na szybko, a wcześniej zapoznać się ze wszystkimi warunkami.

Co trzeba wiedzieć o super ofertach?

Każda firma pożyczkowa reklamuje się kusząc potencjalnych klientów super ofertami. Ale nie wszystkie z nich są skierowana do wszystkich klientów. Ponadto, często w reklamie pojawiają się maksymalne sumy pożyczek, które dostępne są tylko dla stałych klientów. Jednak nie można zaprzeczyć, że darmowe pożyczki są możliwe, ponieważ wiele firm naprawdę udziela takich pożyczek i nie ponosi się przy nich żadnych kosztów oprócz opłaty weryfikacyjnej, która i tak jest obowiązkowa. Trzeba jednak do każdej oferty podejść realistycznie i dobrze przeczytać obowiązujące w niej warunki. A najlepiej zacząć od ustalenia, czy firma udzielająca takiej pożyczki w ogóle istnieje. Mając podstawowe dane takiej firmy, można to sprawdzić na przykład w Krajowym Rejestrze Sądowym, który ma swoją stronę internetową, więc zajmie to dosłownie minutę. Jeżeli mamy pewność, że firma jest zarejestrowana i działa legalnie, można poszukać rankingów pożyczek czy zestawień ofert, gdzie, oprócz szczegółów oferty pożyczki, zamieszczane są też często komentarze i opinie osób, które te pożyczki brały. Dobrze jest również sugerować się takimi opiniami przy wyborze pożyczki.

Dokumenty i inne formalności

Zanim jednak weźmiemy pożyczkę, dobrze jest też przeczytać regulamin i ogólne warunki pożyczki, aby chociaż zobaczyć, czy firma to pośrednik działający między klientem a pożyczkodawcą, czy faktycznie parabank. Niestety, nie raz strony wyglądające na firmy udzielające pożyczek bezpośrednio to tylko pośrednicy, składający zapytanie w naszym imieniu w wielu innych firmach. Może to być korzystne, ale wcale nie musi. Najlepiej jest więc brać pożyczkę bezpośrednio na stronie, wybranej na podstawie rankingu firm pożyczkowyvh lub po bezpośrednim kontakcie z jej przedstawicielem.

Każda firma może wymagać też innych formalności do spełnienia. W jednym parabanku wystarczy złożyć oświadczenie o dochodach, a w innym może być koniecznie przedstawienie zaświadczenia o dochodach, wydanego w miejscu pracy czy jakiejś umowy potwierdzającej zarobki. Wiek też odgrywa istotną rolę przy pożyczkach. Niektóre firmy stawiają minimalną granicę wiekową na poziomie 18 lat, inne 21 lat, a niektóre nawet 23 lat. Zawsze jednak do zawarcia jakiejkolwiek umowy potrzebny będzie dowód osobisty, wydany na stałe, nie tymczasowy. Do tego, w wypadku pożyczek online, trzeba mieć indywidualne konto bankowe z jakąś drobną kwotą na nim, aby móc dokonać weryfikacji za pośrednictwem przelewu.

Gdy interesuje nas pożyczka na dużą sumę, dobrze jest wcześniej zapoznać się z treścią umowy. Aby to zrobić, trzeba poprosić firmę o przesłanie przykładowej umowy. Można ją skonsultować z kimś z rodziny, kto już brał pożyczki i ma doświadczenie w czytaniu tego typu umów albo nawet zanieść do Federacji Konsumentów z prośbą o sprawdzenie. Warto też pamiętać, że od takiej umowy można odstąpić w terminie 14 dni od daty zawarcia albo złożyć reklamację.

Koszty, które trzeba znać

Zanim jeszcze złożymy wniosek o pożyczkę dobrze jest przeanalizować koszty, zawarte w ofercie. Na stronie każdej firmy pożyczkowej można znaleźć tak zwany przykład reprezentatywny, gdzie podana jest kwota, czas spłaty oraz RRSO. Jest to najbardziej miarodajny wskaźnik, który zawiera w sobie wszystkie koszty i podaje je w wyniku procentowym. Oprócz samych odsetek, naliczanych od pożyczanego kapitału, są też różnego rodzaju opłaty administracyjne, ubezpieczeniowe czy nawet za obsługę pożyczki. Ponieważ każda firma może stosować inne opłaty, warto oferty porównywać właśnie po RRSO. Warto też pamiętać, że oprocentowanie żadnej pożyczki nie może przekraczać aktualnej czterokrotnej wartości stopy lombardowej, ustalanej przez Narodowy Bank Polski.

Darmowe pożyczki faktycznie mogą być nieoprocentowane. Ale składając wniosek przez Internet, w celu otrzymania szybkiej pożyczki, zawsze trzeba dokonać wpłaty weryfikacyjnej na podane przez parabank konto bankowe. Nie są to wysokie kwoty. Najczęściej jest to jeden grosz lub złotówka, które często uwzględniane są w RRSO.

Dobrze jest też sprawdzić, czy firma pożyczkowa nie wymaga zastawu albo żyranta do udzielanej pożyczki.

Pożyczki bez baz

Sporo firm pożyczkowych zachęca też klientów do przyjścia do nich po pożyczkę sloganem „pożyczki bez BIK”. A tak naprawdę BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej to baza używana głównie przez banki, więc firmy pożyczkowe i tak z niej nie korzystają. Za to sprawdzają chętnie swoich klientów w Biurze Informacji Gospodarczej, w skład którego wchodzi między innymi baza Krajowy Rejestr Długów. Oczywiście, parabanki liczą na jak najlepszych klientów, którzy do tej pory terminowo spłacali swoje zobowiązania, ale nie przekreślają też tych, którzy kiedyś mieli problemy ze spłatą należności. Dlatego, nawet jeśli ktoś nie ma krystalicznie czystej przeszłości finansowej, ale w ostatnim czasie problemy ze spłatą zobowiązań w terminie go nie dotyczą, to nadal może liczyć na rozpatrzenie swojego wniosku.

