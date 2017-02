Unia Europejska gotowa na zniesienie stawek roamingowych do połowy czerwca

Zniesienie opłat za roaming wewnątrz Unii Europejskiej przed końcem pierwszej połowy tego roku wydaje się już prawie pewne po tym, jak parlament oraz przedstawiciele dwudziestu ośmiu państw członkowskich doszli do porozumienia w sprawie opłat hurtowych.

15 czerwca to dzień, w którym opłaty roamingowe mają zostać zniesione i choć Parlament Europejski oraz Rada wciąż muszą zatwierdzić umowę poprzez głosowanie, to jednak powinno być to tylko formalnością. Umowy w sprawie opłat hurtowych (czyli cen, które operatorzy telefonii komórkowych mogą pobierać od siebie nawzajem za korzystanie przez klientów innych firm z ich infrastruktury) powodowały już wcześniej zgrzyty, dlatego nie jest niespodzianką to, że aktualna umowa zawiera stopniowe zmniejszanie cen hurtowych za transfer danych komórkowych – ostatecznie obniżając je do 2.5 € za 1 GB do roku 2022.

To jednak nie będzie miało wpływu na ceny za przesył danych dla użytkowników w UE, które wciąż zniesione zostaną w połowie czerwca.

Unia Europejska od kilku lat starała się o zniesienie opłat roamingowych, kierując swoją uwagę na zniesienie stawek w 2013 roku planem reformy (zwanym inicjatywą Telecoms Single Market), obierając za cel zwiększenie globalnej konkurencyjności regionów i sprzyjanie „pracom cyfrowym” poprzez zmniejszenie podziału rynku. Jeszcze wcześniej, w 2007 roku UE starała się położyć nacisk na zmniejszenie stawek za roaming, jednak ostatecznie wycofano się z tego planu.

Janusze roamingu

Jednym poważnym problemem według operatorów mogliby być „permanentni roamingowicze”, czyli osoby, które kupowałyby karty w tańszych sieciach w innych krajach i korzystałyby z nich na terenie swojego kraju, pomijając w ten sposób droższych, krajowych operatorów sieci komórkowych.

Komisja stwierdzła, że zadaptowała reguły „zasad właściwego użytkowania i zrównoważonego rozwoju” już w grudniu, ograniczając częstotliwość z jaką zagraniczne karty będą mogły być używane bez opłat roamingowych, więc na zniesieniu opłat skorzystają tylko okresowi podróżni, choć zauważa, że zagraniczni pracownicy na przykład też nie będą musieli się martwić.

Zasady właściwego użytkowania „fair use” wymagać będą od użytkownika numeru, aby był w stanie wykazać częstą i faktyczną obecność na terenie państwa członkowskieo, w którym funkcjonuje operator, jak na przykład praca na terenie tego państwa, powtarzające się kursy do kraju, czy nauka na Uniwesytecie.

Według Wspólnoty Europejskiej operatorzy będą mieli swobodę w proszeniu klientów o dostarczenie dowodów na zamieszkanie lub mocne powiązania z krajem członkowskim, o którym mowa.

Operatorzy będą mogli również wykorzystywać „sprawiedliwe, rozsądne i adekwatne mechanizmy kontrolne, oparte na obiektywnych przesłankach, aby wykryć ryzyko nadużycia przepisów.”.

Za darmo czyli za ile?

Ceny hurtowe, na które się umówino, to (ceny podane są w Euro ze względu na zmienny kurs EUR do PLN):

3.2 centa za minutę rozmowy głosowej od 15. czerwca 2017r.

1 cent za SMS od 15. czerwca 2017r.

Redukcja cen za transfer danych na przełomie 5 lat wyglądać będzie następująco:

od 7.7 EUR za 1 GB na dzień 15. czerwca 2017, do 6 EUR za 1 GB na dzień 1. stycznia 2017r.

od 4.5 EUR za 1 GB na dzień 1. stycznia 2019, do 3.5 EUR na dzień 1. stycznia 2020r.

od 3 EUR za 1 GB na dzień 1. stycznia 2021, do 2.5 EUR za 1 GB na dzień 1. stycznia 2022r.

KE zauważa, że jeśli klienci przekroczą limity roamingu zapisane w umowach, wtedy naliczane dodatkowe opłaty nie będą wyższe niż opłaty hurtowe. Komisja zamierza do końca 2019 roku przeprowadzić badanie rynku hurtowego by sprawdzić, jak sprawdzają się ich założenia.