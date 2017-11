Urządzanie domu online. Coraz chętniej kupujemy przez Internet

Artykuł partnera

Ogromny wybór stylowych dekoracji i dodatków sprawił, że każdy z nas, bez konieczności wydawania ogromnych pieniędzy, może stworzyć dowolną aranżację w swoim domu. Według statystyk jedną z kategorii, w której najczęściej decydujemy się na zakupy przez Internet, jest wyposażenie wnętrz. Coraz chętniej kupujemy online wszelkie ozdoby, meble, naczynia, lampy, obrazy, a nawet kafelki czy tapety. Dawniej musieliśmy wszystkiego dotknąć i zobaczyć na własne oczy. Dzisiaj urządzamy mieszkania na podstawie wirtualnych wizualizacji, szczegółowych opisów i zdjęć na polskich czy zagranicznych platformach. Coraz bardziej ufamy też komentarzom innych użytkowników.

Badania przeprowadzone przez Euromonitor International wyraźnie wskazują, że e-commerce jest obecnie jednym z najprężniej rozwijających się sektorów polskiego handlu. W ubiegłym roku odnotował aż 22% stopę wzrostu. Co więcej, nawet stacjonarni giganci rozważają otwarcie sklepów internetowych. Coraz bardziej pożądana jest nie tylko wysoka jakość i korzystna cena, ale także oszczędność czasu. Dzięki szerokiemu dostępowi do sklepów online, zamiast spędzać pół dnia w dużym sklepie meblowym czy dekoratorskim, coraz częściej wolimy zdać się na wyniki wyszukiwarki.

Według statystyk wzrasta również zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w stosunku do zakupów online – aż 64% konsumentów uznaje, że są one tak samo bezpieczne, a nawet bezpieczniejsze, niż tradycyjne zakupy. Bez wątpienia wiąże się to z możliwością szybkiego sprawdzenia opinii innych klientów na temat danego sklepu czy produktu. Od lat swój rozkwit przeżywają również internetowe porównywarki cen i portale, na których można oceniać konkretne firmy.

Dostawa gratis magnesem na klienta

Bardzo duży wpływ na nasze decyzje mają głównie wszelkiego rodzaju rabaty i gratisy, spośród których prym wiedzie obecnie opcja bezpłatnej dostawy w standardzie lub dopiero po uzbieraniu w koszyku konkretnej kwoty. Duże znaczenie ma także wspomniana wcześniej oszczędność czasu, ponieważ dzięki szczegółowym opisom i wysokiej jakości zdjęciom, nie musimy pytać o wszystko obsługi sklepu. Jeżeli jednak zechcemy zadać pytanie, na wielu stronach możemy skorzystać z czatu online lub wysłać maila, aby uzyskać szybką i fachową odpowiedź.

Raport „E-commerece w Polsce 2016” opublikowany przez Gemius pokazuje, że już 37% Polaków zamawia meble i wyposażenie wnętrz przez Internet. Dostęp do wielu opcji, a także częste grupowanie ich w kategorie (np. na dodatki w stylu skandynawskim, retro, nowoczesnym) zdecydowanie ułatwiają podjęcie decyzji. W e-commerce stawia się coraz większy nacisk na indywidualne podejście do klienta. Kupując np. fototapety do biura, możemy obecnie wybierać spośród kilkudziesięciu dostępnych wzorów, wielkości, a nawet tego, czy wolimy opcję w macie, czy połysku. Na znaczeniu zyskuje więc spersonalizowane podejście do klienta, dostosowanie się do jego wymagań i oczekiwań, a także zapewnienie mu stałej dostępności ogromnej liczby rozwiązań, co bywa utrudnione w biznesie stacjonarnym.

