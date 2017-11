Usługi informatyczne – Jak wybrać właściwą firmę?

Artykuł sponsorowany

Dobranie odpowiednich dla siebie usług informatycznych i wdrożenie ich w firmie tak, by wszystko doskonale działało, nie jest prostym zadaniem. W zasadzie każda z firm, które prowadzą większą działalność takowych usług na co dzień potrzebują na mniejszą lub większą skalę. Od tego w jaki sposób zostanie wybrana firma zależy wiele w naszej działalności, a często są to nawet kwestie finansowe i to w grę wchodzą całkiem pokaźne sumy. Warto więc wynajęcie firmy informatycznej czy też outsourcingowej dogłębnie przemyśleć i nie wybierać jej absolutnie losowo. Oto czym powinniśmy kierować się wybierając usługi informatyczne dla naszej firmy

OGÓLNE USŁUGI INFORMATYCZNE

Możemy zdecydować się na wybranie ogólnych usług informatycznych, czyli w zasadzie wszystkiego co w naszej firmie wiąże się z technologiami informatycznymi. W takim wypadku zwykle jedna firma będzie dla nas przygotowywała stronę internetową, rozwiąże wszelkie problemy sprzętowe, a nawet będzie zajmowała się dostarczaniem sprzętu i nowych rozwiązań prosto do siedziby naszej firmy. W tym sensie usługi informatyczne to przede wszystkim kompletna wygoda. Jeżeli nie posiadamy wiedzy w tym zakresie, nie mamy czasu zajmować się wieloma takimi kwestiami oddzielnie, wynajęcie firmy z zewnętrz okaże się znacznie dla nas korzystniejsze finansowo i sprawi, że całość energii będziemy mogli poświęcić na naszą pracę.

SPECJALISTA POSZUKIWANY

W niektórych sytuacjach również nie będziemy poszukiwali całościowo wszystkich usług u jednego wykonawcy, ale część prac zrobimy samodzielnie. Poszukiwać będziemy jedynie specjalisty z pewnych dziedzin informatycznych, który będzie w stanie na zasadzie outsourcingu. Często tacy specjaliści świadczą jedynie jedną konkretną usługę, a wynajęcie ich przez nas sprawi, że na przykład będziemy w stanie zwiększyć znacząco jakość świadczonych usług przez nas lub też nasza firma zostanie znacznie lepiej zareklamowana jeżeli taką usługą jest reklama w Internecie.

Wybranie firmy, która będzie świadczyła naszej usługi powinno więc przede wszystkim odbywać się na zasadzie naszych zapotrzebowań. W sytuacji, gdy usługi IT są nam potrzebne w pełni i poszukujemy pełnej obsługi należy zgłosić się do firm, które właśnie tak szeroki wachlarz usług mają. Nie wybierajmy w takich sytuacjach kilku firm, ponieważ znacząco utrudnić nam to może funkcjonowanie. Jeżeli poszukujemy natomiast z jakiegoś powodu jednej konkretnej usługi informatycznej, stawiajmy raczej na bogate portolio w tej dziedzinie i duże doświadczenie. Przykładem może być zlecenie wykonania strony internetowej dla nas.