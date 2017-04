W twojej działalności często liczy się czas? Możesz go zaoszczędzić, wdrażając CRM

Artykuł partnera

W dzisiejszej silnie konkurencyjnej rzeczywistości biznesowej liczy się nie tylko ten, kto potrafi wygenerować znaczne oszczędności finansowe, ale także czasowe. Czas jest równie istotnym zasobem, co pieniądze, zatem nie ma nic dziwnego w przekonaniu, że warto nim dobrze zarządzać. Jeśli w twojej codziennej działalności nie ma miejsca na stratę cennego czasu, zainwestuj w system CRM. To nowoczesne narzędzie pozwalające skutecznie zarządzać, także twoim czasem.

Czym jest system CRM?

CRM to nowoczesny system wspierający zarządzanie relacjami z kontrahentami. Zastanawiasz się, jak ta definicja ma się do oszczędności czasu? Otóż poprawne zidentyfikowane, uporządkowane i zeschematyzowane działania lepiej poddają się zarządzaniu, a tym samym generują mniejsze ilości czasu niezbędnego do ich przeprowadzenia. Stąd prosta oszczędność czasu. CRM usprawnia wszelkie procesy związane z pozyskaniem i obsługą klienta, pozwalając na lepszą jakość zarządzania i znaczne oszczędności czasu.

CRM w nowoczesnym wydaniu to rozwiązanie wykorzystujące Internet, a zatem aplikacja w tej sytuacji dostępna jest online poprzez wykorzystanie przeglądarki internetowej – w dowolnym miejscu i w dowolnej chwili, niezależnie od liczby użytkowników, stanowisk roboczych, czy też oddziałów firmy. Takie rozwiązanie pozwala ci na koncentrację na strategicznych obszarach działalności twojej firmy, jednocześnie eliminując konieczność skomplikowanej obsługi systemu.

CRM mieści w sobie wszystko to, co dąży do zbudowania wartościowych, uporządkowanych i efektywnych relacji z klientami firmy. Od momentu pozyskania klienta, poprzez jego utrzymanie, aż po doskonałą obsługę, także posprzedażową. Systemy CRM wykorzystywane są najczęściej w zakresie sprzedaży, marketingu oraz obsługi klienta, jednak dostępne funkcjonalności można z powodzeniem rozszerzać na kolejne obszary, które są dla twojej firmy kluczowymi.

System CRM jest z pewnością dla twojej firmy, jeśli…

…zależy ci na efektywnym zarządzaniu relacjami z klientami i kontrahentami, a przy okazji znacznej oszczędności czasu. Błędne jest powszechne przekonanie, że CRM to rozwiązanie dla dużych firm, funkcjonujących na rynku od dawna, a zatem posiadających pokaźną bazę klientów i kontrahentów. Otóż CRM dedykowane jest obecnie zarówno dużym, małym jak i średnim firmom, w tym także nowicjuszom na rynku. Dlaczego? Wdrażając system CRM od samego początku można zadbać o właściwy porządek i jakość budowanych relacji z klientami. Jeśli rozwijasz swój biznes, rozbudowujesz zapewne i listę swoich kontrahentów. CRM pozwoli ci skutecznie zarządzać tym procesem. W przypadku dużych przedsiębiorstw, CRM umożliwia znaczącą poprawę efektywności sprzedaży, właśnie poprzez usprawnienie procesów związanych z obsługą klientów.

Jeśli liczy się dla ciebie czas i efektywne zarzadzanie, a budowanie wartościowych relacji z klientami i kontrahentami to coś, na czym szczególnie ci zależy – postaw na CRM.