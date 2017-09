Weź leasing na auto i rozwijaj firmę po swojemu!

Artykuł sponsorowany

Współczesny rynek produktów finansowych tworzonych z myślą o przedsiębiorcach oferuje prawdziwie szeroki wybór opcji pozyskania wsparcia na rozwój biznesu czy inwestycje. Jedną z nich jest coraz popularniejszy leasing na auto. Dowiedz się więcej o tej formie finansowania zakupu samochodu firmowego!

Leasing samochodu – czemu jest tak popularny?

Oficjalne dane wskazują, że branża firm oferujących leasing rośnie każdego roku o kilkanaście procent. W dużej mierze wpływ na te wzrosty ma leasing samochodów, w tym szczególnie dynamicznie rosnący leasing pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony DMC.

Każdy przedsiębiorca, który planuje zakup samochodu, nie musi zbierać odpowiedniej gotówki czy posiłkować się mniej opłacalnym fiskalnie kredytem. W przypadku zakupu pojazdów najbardziej korzystny okazuje się właśnie leasing na auto. Czym się charakteryzuje i dlaczego jest tak popularny?

Leasing na auto – elastyczność, dostępność i prostota

Przede wszystkim leasing oznacza dla klienta większą elastyczność. Często nabywca ma możliwość zadecydowania w jakiej wysokości i kiedy ponosi koszty leasingu. W uproszczeniu, wzięcie auta w leasing może się odbyć bez żadnej opłaty wstępnej (zwanej też w umowach „czynszem inicjalnym”), co jednak przekłada się na wysokość przyszłych rat. Jednocześnie należy pamiętać, że nowe albo używane, ale nowo zakupione auto może zacząć na siebie od razu zarabiać. Koszty leasingu na auto nie będą wówczas dotkliwie odczuwalne w budżecie firmy. Z drugiej strony uiszczenie opłaty wstępnej naturalnie spowoduje zmniejszenie przyszłych miesięcznych rat leasingu.

Leasing klasyczny i nowoczesny

Na naszym rynku dostępne są różne oferty leasingu na auto. Z jednej strony klasyczny leasing z niską, zwykle 1-procentową ratą wykupu (zwaną też wartością końcową lub wartością rezydualną). Z drugiej – stosunkowo nowe produkty z rynkowym (czyli wysokim) wykupem, ale za to z wyjątkowo niskimi miesięcznymi ratami, czasem nawet ponad 2-krotnie niższymi od wspomnianego klasycznego leasingu. Jednym z prekursorów takich produktów w Polsce jest Volkswagen Financial Services i jego oferta dla marek samochodowych Grupy Volkswagen: ŠKODA, Volkswagen czy SEAT.

Leasing samochodu w kilka minut

Aktualnie firmy leasingowe starają się maksymalnie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. A ponieważ w biznesie czas to pieniądz, więc leasing auta może być sfinalizowany bardzo szybko. Leasingobiorca, niezależnie od tego na jaki rodzaj i jakie warunki leasingu się zdecyduje, może oczekiwać, że sama decyzja leasingowa przy minimum koniecznych formalności zapadnie w błyskawicznym tempie (nawet w ciągu godziny, czyli bez potrzeby opuszczania salonu). Wspomniane formalności to zwykle konieczność wypełnienia wniosku leasingowego (co zajmuje około 5 minut) oraz przedstawienia dokumentów rejestrowych firmy i dokumentów tożsamości. Po przejściu przez te etapy można już cieszyć się nowym nabytkiem i rozwijać swój biznes.