Wielkanoc i bezpłatna pożyczka – opłaca się?

Organizacja rodzinnych spotkań jest sporym wyzwaniem – zarówno organizacyjnym, jak i finansowym. Bardzo często w nawale pracy nie ma czasu, by przyrządzić wszystkie dania, których domaga się rodzinna tradycja. Można wtedy sięgnąć po catering lub skorzystać z usług kucharki. Problemem może wtedy stać się aspekt finansowy całego przedsięwzięcia.

Wiele osób zastanawia się nad skorzystaniem z ofert firm pożyczkowych lub banków, które coraz chętniej wychodzą naprzeciw takim potrzebom. Co wziąć pod uwagę, jeśli zdecydujemy się na zastrzyk dodatkowej gotówki? Czy w banku jest korzystniej pożyczać niż w parabanku? To właśnie sprawdziliśmy i opisaliśmy – zapraszamy do lektury!

Kredyt na Wielkanoc – bezpieczne rozwiązanie?

Takie oto pytanie powraca cały czas przy rozważaniu ewentualnego zobowiązania. Kredyt udzielany jest przez instytucje finansowe, które podlegają dozorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Kontrola jest tutaj niezbędna, ponieważ zobowiązania są udzielane z funduszy powierzonych bankowi przez inne podmioty.

Konsekwencją tego, że instytucja kredytowa nie posiada własnych pieniędzy, jest obowiązkowa odpłatność zobowiązania. Aby ograniczyć ewentualne sprzeniewierzenie środków finansowych kredyt powinien być również celowy. Od tego ograniczenia odchodzi się jednak na przykład, jeśli chodzi o debet na koncie.

Zobowiązanie bankowe wymaga zdecydowanie więcej formalności, zwłaszcza jeśli nie mamy otwartego rachunku rozliczeniowego w danej jednostce. Uproszczenie procedur jest stosowane w przypadku osób, które na swoje konto mają regularne wpływy, choćby z tytułu wypłaty. W innych przypadkach konieczne będą zaświadczenia o zarobkach. Niezbędna jest również wizyta w placówce bankowej.

Firmy pożyczkowe – co warto wiedzieć?

Zobowiązania udzielane przez parabanki są wypłacane ze środków własnych firmy. Ustawa antylichwiarska wprowadziła na pożyczkodawców obowiązek minimalnego kapitału zakładowego na poziomie 200 tysięcy złotych. W przeciwieństwie do zobowiązań bankowych, to pożyczkodawca może zdecydować, czy na danej transakcji chce zarobić, czy też nie.

Najczęstszym powodem obaw potencjalnych klientów są kary za niespłaconą w terminie pożyczkę. Sprawa ta jednak została uregulowane we wspomnianej ustawie. Można zatem powiedzieć, że górna granica kosztów zobowiązania jest narzucona, dolna natomiast zależy od polityki danej firmy pożyczkowej.

Podobnie rzecz się ma z wymaganymi informacjami na temat pożyczkobiorcy. To dany parabank ustala, jakich informacji o nas potrzebuje, aby stwierdzić, czy może udzielić nam chwilówki. Poza tym zobowiązania udzielane online nie wymagają od nas wychodzenia z domu, wystarczy dostęp do internetu i aktywny numer telefonu komórkowego.

Darmowa pożyczka na Wielkanoc – dla kogo?

Bezpłatna oferta chwilówkowa jest skierowana przede wszystkim do nowych klientów. Podstawowym kryterium weryfikacyjnym jest to dotyczące wieku potencjalnego pożyczkodawcy. Jak w większość umów, minimum jest tutaj pełnoletniość, choć często dolna granica jest podnoszona do 21 lat w wyniku przekonania, że ludzie młodsi mniej poważnie traktują swoje zobowiązania.

Potocznie uważa się, że dla firm pożyczkowych idealnymi klientami są osoby starsze. W końcu mają stały dochód w postaci emerytury, więc zawsze jest możliwość ściągnięcia długu. W przypadku chwilówek online są jednak ustanowione również górne granice wieku. Powodem jest słaba znajomość komputerów wśród osób starszych. Pożyczkodawcy obawiają się sytuacji, w których zobowiązania są wyłudzane na dane dziadków.

Różne rozwiązania dotyczą również zakresu podawanych informacji. Niektóre parabanki proszą o podanie wysokości zarobków, inne wymagają przesłania zaświadczenia (w formie elektronicznej) od pracodawcy lub podania kontaktu do niego.

Standardową formą potwierdzenia danych osobowych jest wykonanie przelewu weryfikacyjnego. Kwota jest niewielka i wynosi z reguły jeden złoty lub jeden grosz. Spotkać się jeszcze można z prośbą o zalogowanie do swojego konta na serwisie społecznościowym lub zakupowym. Osoby będące w kręgu znajomych nie widzą oczywiście na ten temat żadnych informacji.

A jak dokładnie wygląda kwestia “darmowości” pożyczki, czy są tam jakieś ukryte kruczki lub drobne druczki? Otóż nie. Jedyną opłata, jaką ponosi pożyczkobiorca jest ta związana z przelewem weryfikacyjnym. Samo zobowiązanie jest udzielane bez żadnych dodatkowych kosztów. Czyli pożyczając 700 złotych, mamy do oddanie równo 700 złotych. Odstępstwem od braku opłat jest przekroczenie terminu zwrotu albo złamanie zapisów zawartej umowy.

Darmowa pożyczka i rejestry dłużników

Wiarygodność potencjalnych klientów można sprawdzić za pomocą danych znajdujących się w spisach nierzetelnych płatników. Za pomocą Biura Informacji Kredytowej można uzyskać określić, jakie są aktualne zobowiązania finansowe danej osoby. Dzięki temu wiadomo, czy dana osoba nie wpada w pętlę zadłużenia.

Biura Informacji Gospodarczej rejestrują natomiast zgłoszone przez wierzycieli przypadki zalegania z płatnościami. Tutaj podstawą negatywnego wpisu jest zwłoka minimum 30 dni. Odnotowana będzie również data rozliczenia się z wierzycielem.

Rejestry dłużników zbierają również pozytywne komentarze dotyczące terminowych i rzetelnych klientów. Dla firmy pożyczkowej jest to sygnał, że dana osoba jest godna zaufania. Zresztą warto podkreślić, że nawet negatywny wpis nie przekreśla szans na pożyczkę. Sprawdzane jest również to, kiedy nastąpiło opóźnienie i czy wierzyciel musiał dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego.

Pożyczka na Wielkanoc

Rozważając zaciągniecie zobowiązania na organizację uroczystego, wielkanocnego śniadania warto wziąć pod uwagę powyższe informację. Zwłaszcza, jeśli dotąd wątpiliśmy, że pożyczka może być za darmo. Pożyczkodawcy bowiem chcą nas zachęcić do skorzystania ze swoich usług.

Kredyt w banku, choć wydaje się być rozwiązaniem bezpiecznym, to zawsze będzie się wiązał z dodatkowymi kosztami. Dodatkowo będziemy musieli udać się do oddziału banku, aby osobiście załatwić wszystkie formalności. Może być to trudne, gdy na głowie mamy już przygotowania do świąt, a także codzienną pracę.

Bezpłatna pożyczka online jest wygodna, tym bardziej, że formularz zgłoszeniowy możemy wypełnić w tak zwanym międzyczasie. Bardzo ważne jest jednak ustalenie optymalnej kwoty zobowiązania oraz terminu rozliczenia. Warto zdecydować się na rozwiązanie sprawdzone, to znaczy wybrać pożyczkodawcę, który ma wysokie noty w rankingu firm pożyczkowych, na przykład Lendon, Vivus lub Kredito24.

