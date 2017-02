Wielkie zmiany małym kosztem

Artykuł partnera

Operatorzy sieci komórkowych coraz to dynamiczniej dostosowują swoje oferty do potrzeb klientów. Konkurencja w tym zakresie jest niemała, przez co każdy użytkownik sieci ma możliwość wyboru opcji, która będzie dla niego najkorzystniejsza.

Mając jednak nawiązaną umowę z określonym operatorem, czasami trudno zdecydować się na zmianę sieci. Można przy tym obawiać się utracenia dotychczasowego numeru telefonu. Jak się jednak okazuje, użycie opcji, jaką jest przeniesienie numeru do innej sieci, zapewnia możliwość skorzystania z atrakcyjniejszej oferty, przy zachowaniu własnego numeru telefonu. Jak zwykle przebiega proces przeniesienia numeru i jak opcja ta wygląda w przypadku operatora Nju Mobile?

Na abonament czy na kartę?

W przypadku klientów korzystających z abonamentu, moment przeniesienia numeru powinien przypadać na chwilę zbliżania się końca obecnego zobowiązania. Złe rozplanowanie w czasie tej decyzji, może bowiem spowodować nałożenie się na siebie dwóch abonamentów – u starego i nowego operatora – a tym samym wymusić konieczność jednoczesnej zapłaty jednego i drugiego zobowiązania. Telefony na kartę również wymagają podjęcia przemyślanych kroków. Jakich? Zanim dojdzie do rozpoczęcia procesu, którego celem będzie przeniesienie numeru, należy sprawdzić, czy karta SIM jest zarejestrowana. Jeśli karta ta w przeszłości obsługiwała abonament, wtedy dane zostają zarejestrowane automatycznie. Jeśli natomiast numer został zakupiony jako prepaid, istnieje konieczność jego rejestracji w salonie sprzedaży lub za sprawą trybu korespondencyjnego. Wracając do klientów ze zobowiązaniami, należy zaznaczyć, iż do samej procedury przeniesienia numeru, zwykle przystępuje się na kilka dni przed wygaśnięciem obecnej umowy na abonament. Cały proces trwa – w zależności od operatora – od jednego do kilku dni roboczych. Istnieje także możliwość wyboru konkretnego dnia, w którym ma nastąpić przeniesienie numeru: http://www.njumobile.pl/obsluga/formalnosci,przeniesienie-numeru-do-nju-mobile.

Jak wygląda proces przeniesienia numeru do innej sieci?

Przebieg procesu przeniesienia numeru do innej sieci, przebiega według zasad ustalonych przez określonego operatora. Zwykle jednak poszczególne etapy tego procesu rozgrywają się według podobnego schematu. W zależności od sieci, numer można przenieść udając się do salonu operatora, do którego ma się zamiar przejść lub wybierając drogę telefoniczną bądź internetową. Po dokonaniu pierwszych formalności, kolejnym etapem procesu przeniesienia numeru jest złożenie wniosku i podpisanie kompletu dokumentów u docelowego operatora – w salonie lub w obecności kuriera. Jeśli jednak dany klient nie ma możliwości osobistego spotkania z przedstawicielem operatora lub z kurierem, musi on przygotować specjalne oświadczenie woli, dzięki któremu wybranej osobie da możliwość załatwiania wszelkich formalności we własnym imieniu. Należy jednak zaznaczyć, iż nie wszyscy operatorzy uznają tę formę działania i niekiedy wymagają od klienta osobistego stawiennictwa. Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku, podpisywane jest zobowiązanie z nowym operatorem, a tym samym klient ma możliwość korzystania z postanowień nowej umowy, przy zachowaniu swojego dotychczasowego numeru telefonu.

Przeniesienie numeru do Nju Mobile – potrzebne dokumenty

Na czym polegają pierwsze formalności, związane z przeniesieniem numeru do sieci Nju Mobile? Dokładne informacje na ten temat zamieszczone są na stronie, znajdującej się pod adresem http://www.njumobile.pl/obsluga/formalnosci,przeniesienie-numeru-do-nju-mobile. Przybliżając jednak pokrótce treści zawarte na stronie operatora, warto wspomnieć, że przed złożeniem zamówienia w Nju Mobile, należy przygotować umowę oraz kartę rejestracyjną z danymi u dotychczasowego operatora. Dlaczego jest to takie ważne? Dane zamieszczone w tych dokumentach (a w szczególności imię, nazwisko i numer PESEL) przekazywane są elektronicznie – na podstawie pełnomocnictwa podpisanego w obecności kuriera – do obecnego operatora. To z kolei pozwala na szybkie i bezproblemowe rozwiązanie umowy z poprzednią siecią.

Złożenie zamówienia i dalsze kroki

Jak w praktyce wygląda przeniesienie numeru do Nju Mobile? Po zdecydowaniu się na konkretną ofertę na stronie njumobile.pl, użytkownik klika na opcję przenieś numer od innego operatora, wpisuje swój dotychczasowy numer telefonu, a po pozytywnej weryfikacji SMS, wybiera operatora oraz typ oferty. Kolejnym krokiem klienta jest „przejście dalej” oraz uzupełnienie pól formularza, podanie danych, wskazanie na jakich zasadach opierała się umowa u poprzedniego operatora. Użytkownik wybiera także tryb przeniesienia numeru. Po uzupełnieniu wszystkich pól, zatwierdza on swoje zamówienie. Po weryfikacji zamówienia, użytkownik otrzymuje e-maila z potwierdzeniem wysłania dokumentów do podpisu bądź przyczynę odmowy. W ciągu 5 dni roboczych klienta odwiedza kurier, który przywozi do podpisania odpowiednie dokumenty oraz kartę SIM Nju Mobile. Umowa podpisywana jest na numer tymczasowy, dzięki któremu klient może od razu korzystać z usług Nju Mobile. W tym czasie – dzięki podpisaniu pełnomocnictwa – operator Nju Mobile wysyła wniosek o przeniesienie numeru do poprzedniej sieci. Weryfikacja takiego wniosku zwykle trwa do 3 dni roboczych. Klient otrzymuje wówczas SMS z datą przeniesienia numeru lub powodem odmowy, wskazanym przez dotychczasowego operatora. W określonym dniu, tymczasowy numer Nju Mobile zostaje zastąpiony numerem, przeniesionym od poprzedniego operatora.

Poszczególni operatorzy przygotowują szereg okazji i promocji, które stanowią alternatywę dla dotychczasowych umów klientów. Rezultatem tych zjawisk są migracje tysięcy abonentów, którzy decydują się na zmianę operatora, przy zachowaniu dotychczasowego numeru telefonu. Zwykle proces przeniesienia numeru odbywa sie poprzez udanie się do salonu danego operatora lub skorzystanie z drogi telefonicznej bądź internetowej – jak ma to miejsce w sieci Nju Mobile. Od klientów wymagane jest jedynie osobiste podpisywanie dokumentów. Przeniesienie numeru do innej sieci, wbrew pozorom nie jest zatem zbyt absorbujące i nie kosztuje wiele czasu, a może skutkować samymi korzyściami.