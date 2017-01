Własny sklep internetowy, czyli jak przetrwać na rynku

Artykuł partnera

Coraz więcej sklepów i hurtowni przenosi się do Internetu. Jest to oczywiście wynik nasilonej konkurencji na rynku oraz nowych potrzeb klientów. Ten sam towar w Internecie potrafi kosztować nawet o 20% mniej niż w sklepie stacjonarnym. Tradycyjne biznesy, aby przetrwać muszą rozpocząć swoją działalność w Internecie – online to niższe koszty obsługi i sprzedaży.

Od wielu lat jesteśmy świadkami prawdziwej, cyfrowej rewolucji. Tylko na rynku polskim istnieje ponad 20 tysięcy sklepów internetowych. Część z nich to zupełnie nowe biznesy – rozpoczynające swoją przygodę z handlem właśnie w Internecie. Pozostałe to firmy, które z konieczności uruchomiły swój drugi kanał sprzedaży jakim stał się Internet, aby przetrwać na rynku.

Próg wejścia w kanał sprzedaży internetowej jest bardzo niski – właśnie dlatego obserwujemy taki wysyp sklepów online. Jednak czy uruchomienie sklepu internetowego zapewni nam murowany sukces? Otóż nie, ponieważ konkurencja jest na tyle silna, że trudno w najpopularniejszych kategoriach produktowych znaleźć miejsce dla siebie. Inaczej było jeszcze 5 lat temu, gdy wystarczyło uruchomić sklep i czekać na zamówienia.

Jak pewnie wejść w e-handel

Jeśli chcemy dobrze zacząć to musimy solidnie przygotować się do inwestycji. Na początku ważna jest domena, silnik sklepu z jakiego skorzystamy oraz odpowiednia promocja dla ukończonego sklepu: social media, pozycjonowanie sklepu czy reklama AdWords to wybrane sposoby na zwiększanie zasięgu naszego sklepu. Jako pierwsze omówimy silnik sklepu, na którym będziemy na co dzień funkcjonować.

Silnik sklepu internetowego

Wybór platformy sklepowej na której chcemy sprzedawać jest najistotniejszym punktem z co najmniej kilku powodów. Pierwszym z nich jest oczywiście fakt, że będziemy z niego codziennie korzystali. Zatem ważne jest aby był on stabilny i intuicyjny w obsłudze. Drugi fakt to użytkownicy – dla nich liczy się funkcjonalność, czyli chociażby proces od wrzucenia produktu do koszyka po jego zakup oraz sposób prezentacji kategorii i stron produktowych. Tutaj niezmiernie ważna jest rozbudowana opcja filtrowania i szukania produktów, z których wszyscy chętnie korzystają. Ostatni punkt, który powinien być tak naprawdę pierwszym to sama budowa zewnętrzna sklepu internetowego (front-end), która ma ogromny wpływ na widoczność naszego sklepu w Internecie. Musisz wiedzieć, że ponad 60% całego ruchu w Internecie jest generowana przez wyszukiwarki internetowe, takie jak Google. Jeśli chcesz zdobywać klientów do sklepu to musisz być widoczny dla wyszukiwarek. A to jak jest zbudowany sklep i czy jest przyjazny dla wyszukiwarek ma wpływ na jego dalsze pozycjonowanie. Może jeszcze nie wiesz co dokładnie oznacza ten termin, ale uwierz, że to główne utrapienie większości właścicieli sklepów. Zagadnienia związane z optymalizacją SEO oraz pozycjonowaniem to podstawa, jeśli chcesz rozwijać swój sklep, dlatego wybór platformy sklepowej jest tak istotny.

Jak wybrać odpowiedni silnik sklepu?

Przede wszystkim sprawdź na jakich platformach działa Twoja konkurencja. Sprawdź rankingi i porównania konkretnych rozwiązań oraz skorzystaj z możliwości darmowego przetestowania platformy jeszcze przed zakupem. Pamiętaj – w kwestii silnika sklepu nie kieruj się ceną. Jeśli chcesz aby sklep online stał się Twoim głównym źródłem przychodów – nie tutaj szukaj oszczędności! Z tego samego powodu nie szukaj darmowych rozwiązań, które są podatne na ataki hackerskie, błędy optymalizacyjne czy słabe wsparcie techniczne.

Promocja sklepu internetowego

Promocja sklepu internetowego to bardzo szerokie działania, które mają za zadanie pozyskiwać nowych klientów. To już nie te czasy, gdy samo uruchomienie sklepu pozwalało na spływanie nowych zamówień. W obliczu olbrzymiej i stale rosnącej konkurencji Twój sklep może być praktycznie niewidoczny. Omówię teraz dwa najpopularniejsze sposoby pozyskiwania ruchu dla sklepów:

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach

To pierwszy, naturalny wybór. Pozycjonowanie polega na optymalizacji sklepu, a następnie zwiększaniu jego popularności tak, aby wyszukiwarka umieszczała nasze produkty i kategorie wyżej od innych stron i sklepów. To pozwala na docieranie do klienta na setki i tysiące możliwych zapytań i ich kombinacji na produkty, które posiadasz w ofercie sklepu. Temat jest dosyć rozległy i trudny do pojęcia, nawet dla doświadczonych sprzedawców. Więcej o pozycjonowaniu sklepów przeczytasz we wpisie „Pozycjonowanie sklepu internetowego – 17 aspektów”. Zostały tam poruszone kwestie zdobywania popularności i samej optymalizacji sklepu, czyli dostosowaniu silnika jak i struktury sklepu celem lepszej dostępności towarów i podstron robotom wyszukującym.

Reklama AdWords

Możliwości reklamy AdWords dla sklepów internetowych są naprawdę imponujące – od klasycznych linków sponsorowanych wyświetlanych nad wynikami bezpłatnymi po specjalne boksy produktowe (PLA). Reklama AdWords, podobnie jak pozycjonowanie pozwala nam na wyświetlanie się na słowa kluczowe powiązane z naszą ofertą. W przypadku systemu reklamowego Google płacimy za kliknięcia, a efekty w postaci dobrej widoczności uzyskujemy natychmiast – to duża przewaga nad działaniami SEO, które wymagają czasu.

Osobną kwestią związaną z liczbą sprzedaży w naszym sklepie jest również jego wygląd oraz budowa struktury informacyjnej dla użytkowników. Mowa oczywiście o UX, czyli takim zaprojektowaniu warstwy wizualnej sklepu, aby ten był intuicyjny i przyjazny w obsłudze dla każdego odwiedzającego sklep.

Podsumowanie

Może się wydaje, że sklep internetowy to dobry sposób na biznes – tak owszem jest, przy odpowiednim planowaniu inwestycji. Jednak bez odpowiedniego przygotowania i rozeznania w rynku możemy się rozczarować już na starcie. Startując z pozycji doświadczonego, stacjonarnego biznesu będzie Tobie na pewno łatwiej i jeśli zadbasz o promocję sklepu online to na pewno przełoży się to na zwiększone obroty obydwu biznesów. Własny, stacjonarny sklep to również przewaga nad konkurencją w postaci możliwości bezpłatnego odbioru towaru przez klienta na miejscu – wykorzystaj te zalety w walce z innymi w Internecie!