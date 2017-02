Wybieram się na rolki – co na siebie włożyć?

Artykuł sponsorowany

Na rolkach może jeździć każda osoba, której zależy na aktywnym i przyjemnym spędzaniu czasu. Każdy może na nich jeździć, a z racji tego iż można dzisiaj znaleźć z szerokiej oferty rolki idealne dla siebie – jazda ta po opanowaniu podstawowych technik będzie bardzo przyjemna. Co jednak z outfit’em?

Chociaż do efektywnej jazdy na rolkach czynniki, takie jak, chęci, motywacja i odpowiedni dobór rolek mają ogromne znaczenie – nie można zapominać o tym, jak bardzo w tym wszystkim jest ważny ubiór. Dlaczego? Podobnie jak to czy znajdziesz dla siebie odpowiednie rolki damskie, męskie czy dostosowane do danego stylu jazdy wpływa na Twoje samopoczucie. sama odzież również decyduje o odczuwanym komforcie jazdy.

Strój na rolki – tylko ubranie?

Tutaj tkwi sęk – jeśli chodzi o dobranie odpowiedniego outfit’u trzeba pamiętać, że mowa o kompletnym podejściu do tej kwestii, co za tym idzie liczą się także:

kask

ochraniacze.

Często popełnianym błędem jest myślenie, że osoby dorosłe nie muszą ich zakładać. Każdy może stać się uczestnikiem wypadku podczas jazdy na rolkach – co jest najlepszym argumentem za tym, dlaczego warto zadbać o te elementy stroju na rolki. Po co cierpieć, skoro można zapobiegać? Nawet najlepiej dobrane rolki damskie na nic się nie przydadzą, jeśli obijemy kolana czy zwichniemy nadgarstek!

Dobór stroju na rolki – najważniejsze zasady:

powinien być sportowy

powinien być wygodny

nie może krępować ruchów

Najlepiej zatem postawić na propozycje producentów odzieży sportowej, dzięki czemu można mieć pewność do komfortu i wysokiej jakości materiałów. Co do samych materiałów właśnie – powinny być oddychające, z wywietrznikami.

Jazda na rolkach powinna być przyjemna i dostarczać wielu pozytywnych wrażeń. Zrób więc wszystko, aby tak właśnie było – a dobór odpowiednich rolek, odzieży i akcesoriów to niewielka cena za tyle przyjemności i zapewnienie sobie bezpieczeństwa.

