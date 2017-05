Wybór sprzedawcy prądu i gazu

Artykuł sponsorowany

W mediach pojawiło wiele opisów historii ludzi oszukanych przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej czy gazu. Rachunek do innego tańszego sprzedawcy można przenieść bezpiecznie i zaoszczędzić co najmniej wartość jednego rachunku. Podpowiadamy jak to zrobić.

Oszustwa na zmianę sprzedawcy

Oszuści najczęściej „chodzą po domach”, dlatego jeśli ktoś przedstawia się jako pracownik zakładu energetycznego to sprawdźmy jego tożsamość. Mamy bowiem prawo poprosić taką osobę do zaprezentowania identyfikatora i zweryfikowania jego tożsamości np. poprzez zadzwonienie na infolinie danej firmy energetycznej. Bezsprzecznie przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy należy ją przeczytać – zasada ta dotyczy także umowy na sprzedaż energii elektrycznej czy gazu. Oprócz umowy należy dokładnie przeczytać wszelkie załączniki, czyli w tym przypadku regulamin danej oferty oraz cennik. Pamiętaj, jeśli zawierasz umowę poza lokalem przedsiębiorcy to masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni.

Koncesje na sprzedaż energii i gazu

Warto wiedzieć, że w Polsce aby sprzedawać prąd i gaz trzeba uzyskać odpowiednią koncesję. Taką koncesję wydaje Urząd Regulacji Energetyki. Sprzedawcy posiadający koncesję mają obowiązek przestrzegać prawo zarówno krajowe, jak i te znajdujące się w unijnych aktach prawnych. Chodzi tu szczególnie o dyrektywę o nieuczciwych praktykach rynkowych oraz ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przegląd ofert energetycznych

Koncesję na sprzedaż energii elektrycznej oraz gazu posiada kilkaset spółek – jest zatem w czym wybierać. Pomocne w wyborze są porównywarki cen energii, które przedstawiają nie tylko oferty z najniższą ceną kWh, ale i tylko sprawdzonych sprzedawców. Do porównywarki należy wprowadzić kilka podstawowych danych takich jak np. dotychczasowy sprzedawca, czy roczne zużycie energii. Wówczas możemy uzyskać informacje gdzie jest najtańszy prąd czy gaz.

Zmiana sprzedawcy

Proces zmiany sprzedawcy, która jest możliwa od połowy 2007 roku, nie jest skomplikowany. W zasadzie jedyną formalnością, która zostaje po stronie odbiorcy jest udzielenie nowemu sprzedawcy pełnomocnictwa do załatwienia wszelkich spraw związanych ze zmianą sprzedawcy. Przeniesienie rachunku za prąd i gaz do innego sprzedawcy jest bezpłatne. Ile można zaoszczędzić? W skali roku od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Wszystko zależy od tego, ile zużywamy.