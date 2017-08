Wybranie odpowiedniego komputera przemysłowego

Artykuł partnera

Żyjemy w czasach, w których komputery są coraz mocniejsze, tj. mają coraz większą moc obliczeniową. Wystarczy cofnąć się w czasie o 10 lat, aby przypomnieć sobie, jakimi komputerami dysponowaliśmy. Jednak w ciągu krótkiego czasu, technologia ta bardzo się rozwinęła i ciągle idzie do przodu. Duża moc obliczeniowa pozwala na wykonywanie bardzo zaawansowanych i skomplikowanych zadań, a dodatkowo możemy gromadzić ważne dane i je analizować. Oczywiście nie mogą to być zwykłe komputery biurowe, bo po prostu są na to za słabe. Dlatego rozwija się komputery przemysłowe, znacznie mocniejsze od tych, które używamy na co dzień i to one są wykorzystywane w automatyce przemysłowej.

Rodzaje komputerów przemysłowych

Komputery przemysłowe, tak jak większość przedmiotów, które Nas otacza, musi odpowiadać konkretnym i zróżnicowanym zarazem potrzebom. Wybierając konkretny model warto , zwrócić się do specjalistów o pomoc, a takich można znaleźć np. na consteel-electronics.com. Komputery przemysłowe można podzielić na rodzaje, które różnią się pod względem budowy i funkcjonalności poszczególnych jednostek. Możemy wyróżnić między innymi:

Komputery Jednopłytkowe

Są to tzw. „SBC”. Charakteryzują się one tym, że komponenty takie jak procesor, pamięć RAM, karta graficzna, porty Ethernet, czy gniazda rozszerzeń PCI/mini PCI zostały zintegrowane na jednej SBC. Taka budowa pozwala otrzymać niewielkie wymiary. Dzięki temu są one wykorzystywane do projektów, w których przestrzeń jest ograniczona.

Przemysłowe Płyty Główne

produkowane są w standardowych formatach, co umożliwia łatwą i szybką wymianę starszych modeli płyt głównych na te nowsze. Odpowiadają one analogicznym formatom na zwykłym rynku konsumenckim, a różnią się one po prostu jakością wykonania sprzętu. Takie rozwiązanie zmniejsza problemy z kompatybilnością zapewniając wytrzymałość i niezawodność. Przemysłowe płyty główne najczęściej używa się do różnych aplikacji cyfrowych tablic informacyjnych, transportu, czy punktów sprzedaży.

Wymagania stawiane komputerom przemysłowym

Komputery przemysłowe powinny charakteryzować się pewnymi cechami, które pozwalają na zachowanie odpowiedniej wydajności i bezawaryjności na wysokim poziomie. Komputery te powinny dobrze znosić między innymi zapylenie. Gromadzenie się kurzu zwiększa awaryjność urządzeń, powodując często przegrzewanie się urządzenia. Chcąc wyeliminować ten problem, w komputerach IPC stosuje się dodatkowe uszczelki nie pozwalające dostać się do środka kurzowi. Pomocne jest również chłodzenie pasywne, które powoduje brak konieczności stosowania wiatraków. Komputery przemysłowe często muszą pracować w miejscach, gdzie występują silne wibracje i wstrząsy generowane przez środowisko. Może to być przyczyną odkręcania się śrub czy problemów z przetwarzaniem danych z dysku twardego. Aby zwiększyć odporność na ten problem, komputery konstruowane są z elementów cechujących się odpornością na wstrząsy, a następnie przechodzą różnego rodzaju próby i testy na wytrzymałość. Innym problemem, z którym muszą mierzyć się komputery przemysłowe jest kontakt z różnego rodzaju cieczą. Dotyczy to szczególnie komputerów pracujących na halach produkcyjnych. Dlatego stosuje się pewne zabezpieczenia likwidujące problem zalania wodą, olejem, czy innym płynem.