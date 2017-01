Wykorzystanie systemów ERP w firmie [IP]

Zintegrowane systemy informatyczne to nie tylko szansa na usprawnienie pracy w przedsiębiorstwie, ale także na redukcję kosztów czy zoptymalizowanie wszelkich procesów. Dzięki indywidualnemu dostosowaniu programu do Twoich potrzeb zarządzanie firmą stanie się łatwiejsze i pozwoli Ci zminimalizować koszty! Z naszego artykułu dowiesz się również o szeregu możliwości, których dostarczają systemy ERP.

Zintegrowane systemy informatyczne – co to właściwie jest?

Jednostki medyczne, instytucje badawcze i uczelnie wyższe, a także przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe oraz usługowe to przykłady firm, które korzystają z systemów ERP w swoich strukturach. Z angielskiego ERP to enterprise resource planning, czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Oznacza to, że rozwiązanie to jest narzędziem, które w prosty, a jednocześnie całościowy sposób ma wesprzeć zarządzanie w poszczególnych strukturach przedsiębiorstwa oraz zoptymalizować wykorzystywanie zasobów. Może to się odbywać na wszystkich szczeblach zachodzących w firmie procesów lub na części z nich.

Możliwości systemów ERP

Nie ma różnicy, czy jesteś właścicielem lub pracownikiem małej, średniej bądź dużej firmy. Odpowiednio dostosowane systemy ERP to szansa na poprawienie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki elastycznej modułowej budowie mogą zostać dostosowane do potrzeb każdego klienta, bez znaczenia na rodzaj prowadzonej działalności. Jak to jest możliwe? To proste. Systemy te zbudowane są z modułów, jednak działają w oparciu o wspólne bazy danych, dzięki czemu automatyzują zachodzące procesy, bez potrzeby powielania zawartych informacji. Dla Twojej firmy oznacza to przede wszystkim wsparcie w realizacji celów Twojego przedsiębiorstwa, ale także znacząco wpływa na skrócenie czasu pracy oraz występowanie ewentualnych pomyłek.

Jak skutecznie użytkować program ERP?

Z zintegrowanych systemów informatycznych mogą korzystać pracownicy na każdym szczeblu przedsiębiorstwa. Jest to możliwe, dzięki odpowiedniemu dostosowaniu modułów do potrzeb konkretnej branży lub działu firmy. W ten sposób znajdują one zastosowanie w obszarach związanych z marketingiem, sprzedażą, księgowością, magazynowaniem lub procesami produkcyjnymi. Użytkowanie systemów ERP nie jest skomplikowane. Możliwe jest także ustawienie dostępności dla poszczególnych pracowników w firmie, a także wprowadzania poprawek oraz zmian w obrębie programu. Na stronie internetowej takiej jak http://simple.com.pl/produkty/simple-erp/dla-kogo możesz dodatkowo sprawdzić, jakie korzyści może przynieść Twojej firmie wprowadzenie systemów ERP. Przekonaj się, że zarządzanie przedsiębiorstwem może być prostsze!