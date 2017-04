Wyniki konkursu back-up Acronis

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie „Kto główkuje ten bekapuje z Acronis!”. Pozytywnie zaskoczył nas Wasz odzew, czego dowodem było ponad 200 nadesłanych prac konkursowych.

Jury konkursu miało nie lada orzech do zgryzienia, gdyż poziom nadesłanych historii i ich obszerność świadczyły o tym, iż uczestnicy konkursu na poważnie potraktowali nasze wyzwanie, starając się opisać swoje historie bardzo obszernie a także z dużą dawką pozytywnego humoru. Także, wnioski płynące z odpowiedzi w Quizie pozwalają nam niejako z optymizmem patrzyć na to, iż świadomość utraty danych i zagrożenia z nią związane nie są Wam obce. Cieszy nas fakt, że spore grono uczestników zna rozwiązania do backupu, na co dzień wykorzystuje je w praktyce a także, jest otwarta by przetestować sprawdzone rozwiązania na rynku.

Lista nagrodzonych w konkursie „Kto główkuje ten bekapuje z Acronis!”:

Miejsce: Samsung Galaxy Tab – Damian Miejsce Samsung Gear VR2 – Tomasz Miejsce Licencja Acronis True Image New Generation 2017 Premium (3PC) na 1 rok – Kamil Miejsce Licencja Acronis True Image New Generation 2017 Premium (1PC) na 1 rok – Sebastian Miejsce Licencja Acronis True Image New Generation 2017 Premium (1PC) na 1 rok – Krzysztof

Wszystkie nagrodzone osoby zgodnie z zasadami konkursu otrzymają wiadomość prywatną w celu potwierdzenia uczestnictwa i dostarczenia nagród.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za aktywny udział i zachęcamy do przetestowania rozwiązań Acronis w praktyce: http://www.acronis.com/pl-pl/personal/computer-backup/.