Wypromuj swój biznes – postaw na profesjonalny film reklamowy!

Artykuł sponsorowany

Film reklamowy to obecnie jedno z najbardziej skutecznych narzędzi do promowania produktów lub usług – wykorzystaj jego potencjał i docieraj do szerokich grup odbiorców. Dlaczego warto zainwestować w profesjonalną produkcję?

Garść statystyk

Czy wiesz, że odpowiednio przygotowany materiał filmowy może zwiększyć przychody Twojej firmy aż o 49% szybciej niż w przypadku przedsiębiorstw, które nie korzystają z takich form marketingu? Z kolei aż 84% konsumentów decyduje się na dokonanie zakupu pod wpływem treści video. Statystyki mówią same za siebie – video marketing to przyszłość, warto więc wykorzystać go do promocji swoich usług w Internecie i nie tylko!

Video pobudza wyobraźnię

Profesjonalnie przygotowany film promocyjny daje odbiorcom kompletną wiedzę na temat produktu lub usługi – podkreślając ich najmocniejsze strony i unikatowe cechy. Materiał video jest w stanie wyrazić więcej niż suchy opis, a w dobie powszechnego dostępu do internetu odbiorcy coraz częściej wybierają taką właśnie formę prezentacji treści. Badania dowodzą też, że konsumenci podejmują decyzję o zakupie pod wpływem emocji, a nic lepiej nie oddziałuje na nie niż perswazyjny spot reklamowy lub film promocyjny, w których specjalizuje się TERISTON FILMS.

Poszerzaj zasięgi

Treści video pozwalają docierać do szerszych grup klientów niż tradycyjne formy reklamy, takie jak ulotki czy billboardy. Już ponad 90% internautów korzysta z mediów społecznościowych, a filmy reklamowe zamieszczone na Facebooku czy innych platformach pozwalają szerokim rzeszom konsumentów zapoznać się z ofertą Twojej firmy! To doskonały sposób na promocję produktów lub usługi!

Wyprzedź konkurencję

Czy wiesz, że pionierzy zdobywają dominującą część rynku? Wykorzystaj to i zamów profesjonalny spot promocyjny, zanim zrobi to konkurencja. TERISTON FILMS pomoże Ci przygotować film skrojony na miarę Twojego biznesu.