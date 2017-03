Wzrasta popularność Windowsa 7 na Steamie

Baza użytkowników Steama z Windowsem 7 wciąż rośnie, a z Windowsem 10 zmalała do 48,77%

Wczorajszy raport NetMarketShare ujawnił, że rośnie udział Windowsa 7 w rynku i wynosi on teraz 48,41%. Z drugiej strony udział Windowsa 10 w rynku spadł w stosunku do ubiegłego miesiąca o 0,11% i wynosi teraz 25,19%, co mieści się w granicach błędu. Teraz jednak raport Steama ukazuje podobny trend.

Według raportu nt. sprzętu z lutego 2017 r., z Windowsa 10 korzysta teraz 48,77% wszystkich użytkowników Steama. Ta liczba zawiera jednocześnie 47,71% użytkowników posiadających 64-bitowy system operacyjny Windows 10, jak i 1,06% posiadających 32-bitowy. Ogólnie rzecz biorąc jest to spadek w stosunku do zeszłego miesiąca o 0,9%. Warto również zaznaczyć, że baza użytkowników tego systemu operacyjnego przekraczała w styczniu 50%, co sprawia, że ten spadek popularności jest jeszcze bardziej znaczący.

W międzyczasie Windows 7 wydaje się na tym spadku korzystać i teraz używa go 36,81% wszystkich użytkowników. Z drugiej jednak strony mówi się, że spadła baza użytkowników Windowsów XP, 8, 8.1 i Vista. Ogólna jednak baza użytkowników korzystających z wszelakich Windowsów wciąż rośnie i dzięki Windowsowi 7 wynosi teraz 95,96%.

Konkurencja bez większych zmian

Spadł też nieznacznie, bo o 0,14% udział użytkowników OS X, systemu operacyjnego od Apple i wynosi teraz 3,14%.

Udział Linuxa jednak pozostał relatywnie niezmieniony i oscyluje na poziomie 0,75%.

Jeśli chodzi o sprzęt, sprawy mają się mniej więcej podobnie przez kilka ostatnich miesięcy. 8GB pamięci RAM utrzymuje swoją pozycję, jako najpopularniejsza konfiguracja pamięci oeracyjnej u graczy ze Steama. Najpopularniejsza rozdzielczość pojedynczych ekranów i zestawów ekranów, to kolejno 1920×1080 i 3840×1080

Raporty ze Steama oraz z NetMarketShare mogą być pewnym powodem do obaw dla Microsoftu. Zwiększone użycie Windowsa 7 w porównaniu z Windowsem 10 – trend, który utrzymuje się już drugi miesiąc – z pewnością będzie martwił firmę i każe zastanowić się nad tym, czy rozwijać system na dłuższą skalę. Jednak, co warto mocno podkreślić to to, że raport ze Steama oparty jest na ankietach wypełnianych przez użytkowników, więc nie do końca może odzwierciedlać stan faktyczny, ale popierające te wyniki dane z NetMarketShare zdecydowanie dają do myślenia.