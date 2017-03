Xiaomi zaprezentował nowy telefon Mi 5c z własnym procesorem Surge S1

Xiaomi zapowiedział swój najnowszy model smartfona Mi 5C na odbywających się właśnie w Barcelonie targach Mobile World Congress. Podczas gdy nowy telefon nie wyróżnia się niczym szczególnym od swoich poprzedników z ostatnich lat, to jednak tym, co czyni go wyjątkowym jest fakt, że na jego pokładzie po raz pierwszy znajdzie się procesor stworzony przez Xiaomi.

Mi 5c wyposażony będzie w zapowiedziany dopiero procesor Surge S1. Jest to procesor mid-range i z grubsza porównać go można z procesorem Qualcomm Snapdragon 625. Oznacza to wysoką wydajność przy niskim zużyciu energii.

Trochę parametrów

Mi 5c oferował będzie 3GB pamięci RAM, 64GB pamięci wbudowanej, 12MP aparat, wyświetlacz w rozmiarze 5,5 cala, obudowany w piękne, metalowe ramki. Żeby wyciągnąć jak najwięcej z urządzenia, zamontowano w nim baterię 2869mAh, wspierającą szybkie ładowanie. Ostatnio Xiaomi reklamował, że w marcu będzie aktualizował urządzenia do Androida 7.1 Nougat. Mi 5c będzie w sprzedaży już wkrótce w trzech kolorach i w cenie 218 $ (około 900 zł).