Zalety Responsive Web Design

Responsive Web Design, znane również pod skrótem RWD, to jedna z metod wykorzystywanych podczas projektowania stron www. Przez wzgląd na swoją dużą popularność oraz zwiększoną dostępność mobilnych urządzeń, technologia ta jest wręcz podstawą, by dana strona internetowa była uznawana za funkcjonalną i przyjazną użytkownikowi.

RWD powstało w odpowiedzi na rosnącą popularność przenośnego internetu, dlatego też projektanci musieli zadbać o właściwe wyświetlanie witryn nawet na niewielkich ekranach. Responsywne strony internetowe to technika projektowania stron www w taki sposób, by zarówno ich wygląd, rozmiar, jak i układ w sposób automatyczny dostosowywał się do okna urządzenia, w którym będą one wyświetlane. Dzięki temu strona zyskuje na czytelności i można ją bez problemu przeglądać zarówno na komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach, jak i smartfonach.

Przejrzysta, nowoczesna, użyteczna strona internetowa

Do największych atutów RWD zalicza się przede wszystkim przejrzystość strony internetowej. W praktyce oznacza to, że nie będzie ona sprawiała użytkownikom żadnych problemów z jej wyświetlaniem, szczególnie na urządzeniach mobilnych. Co równie ważne, technika ta jest atrakcyjna wizualnie, dzięki czemu zachwyca grafiką, a przy tym jest spójna i estetyczna. Tego typu strona uruchomiona na smartfonie będzie wyglądała więc dokładnie tak samo, jak w przypadku włączenia jej na ekranie komputera, czy też laptopa.

Dostępność na wszystkich urządzeniach

Dla właściciela witryny oznacza to, że jego witryna będzie dostępna na wszystkich urządzeniach, a co za tym idzie – będzie mogła ona dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów. Strona ta będzie też o wiele tańsza, ponieważ wystarczy stworzenie jednej tylko wersji. W porównaniu do utrzymania strony mobilnej oraz stacjonarnej w tym samym czasie, opcja ta staje się znacznie bardziej opłacalna. Co równie ważne, technologia RWD jest o wiele lepsza również pod kątem pozycjonowania. Posiadanie tego typu portalu przynosi więc wiele korzyści z punktu widzenia wyszukiwania jej w sieci. Jest ona bardzo atrakcyjna szczególnie dla Google, co oznacza, że posiadanie witryny responsywnej będzie plasowało stronę na znacznie wyższych pozycjach.

Zdjęcie: fotolia.com, 171441730 | Autor: georgejmclittle

Artykuł partnera