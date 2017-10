Zdjęcia HDR w smartfonie. Co to jest i jak działa?

Artykuł sponsorowany

Wiele osób, które pasjonują się fotografią coraz częściej korzysta z możliwości fotografowania za pomocą smartfona. Jest to po prostu bardzo praktyczne rozwiązanie, bo niezależnie gdzie byśmy się nie znaleźli – telefon powinniśmy mieć ze sobą, a co za tym idzie możliwość wykonania perfekcyjnego zdjęcia praktycznie od ręki. Staje się to tym bardziej zachęcające, im bardziej ulepszane są aparaty w smartfonach i im lepsze zdjęcia powstają dzięki ich wykorzystaniu. Jeśli więc do tej pory jeszcze nie interesowaliśmy się fotografią – to z pewnością powinno nas zachęcić.

Wykorzystanie techniki HDR staje się coraz powszechniejsze

HDR czyli High Dynamic Range to technika uzyskiwania takich zdjęć, które posiadają dużą rozpiętość jasności, co w praktyce oznacza poprawne odtworzenie wyglądu danego obiektu, który posiada zarówno bardzo jasne jak i bardzo ciemne tony. Do niedawna technika ta była kojarzona głównie z profesjonalna fotografią, gdzie za pomocą wysokiej klasy sprzętu możliwe było wykonywanie zdjęć w technice HDR. Obecnie dostępne są już smartfony, które umożliwiają wykonywanie zdjęć właśnie tą techniką. Szereg aparatów dostępnych na rynku posiada już wbudowaną funkcję wykonywania zdjęć w HDR.

Uzyskać zdjęcie idealne, ale jak?

Za pewne wiele razy mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy jaśniejsze partie zdjęcia były dobrze odwzorowane, a w przypadku ciemniejszych pojawiały się czarne plamy bez żadnych szczegółów, ewentualnie mogła przydarzyć się nam sytuacja odwrotna. Dlatego też technika HDR staje się coraz popularniejsza – z miejsca pozwala na radzenie sobie z takimi sytuacjami dając nam możliwość wykonywania zdjęć idealnych, z perfekcyjnie wyważonym stosunkiem światła do cienia z taką dynamiką, z jaką ludzkie oko postrzega dane elementy. Jest jednak jeden podstawowy warunek – fotografowany obiekt musi być stabilny.

Jak aparaty w smartfonach robią zdjęcia HDR i kiedy skorzystać z takiej właśnie możliwości?

Opcję wykonywania zdjęć w technice HDR można dowolnie włączać i wyłączać, jeśli aparat posiada taką funkcję wbudowaną. Warto używać jej w momentach, kiedy faktycznie zdjęcie może na tym zyskać. HDR najlepiej działa w momencie, kiedy fotografowany obiekt jest nieruchomy i stabilny. Zasada jego działania polega na wykonaniu wielu zdjęć jednocześnie, które będą różniły się różnymi poziomami ekspozycji. To właśnie ze względu na konieczność wykonania przez aparat co najmniej kilku zdjęć niemalże w tym samym czasie, wymagana jest taka stabilność ekspozycji. Następnie, wszystkie wykonane zdjęcia zostaną połączone w jedno. Oczywiście, ze względu na specyfikę tej własnie techniki, najbardziej sprawdzi się w momencie, kiedy chcemy fotografować np. krajobraz, gdzie mamy duży kontrast pomiędzy elementami ekspozycji. Zdjęcie w technice HDR pozwoli na wydobycie jak największej ilości szczegółów. Technika sprawdzi się także w momencie wykonywania zdjęć w silnym słońcu, ale i w przypadku wykonywania zdjęć w ciemnym pomieszczeniu z jednym, bardzo silnym źródłem światła w jednym punkcie pomieszczenia. Niekiedy, zdjęcia HDR mogą wydawać się nam odrobinę przerysowane i zbyt surrealistyczne, istnieje też ryzyko rozmazania się zdjęcia, jeśli poruszymy aparatem w momencie jego wykonywania.

Wykonując wiele zdjęć trzeba także pamiętać, że im lepsze jakościowo fotografie, tym większy jest ich ciężar, a w dużej ilości mogą mocno nadwyrężyć pamięć naszego smartfona.

A gdyby tak fotografować smartfonem, ale jeszcze bardziej profesjonalnie?

Jednak, nasza przygoda z profesjonalną fotografią z wykorzystaniem smartfona nie musi się kończyć na wykorzystaniu trybu HDR. Równie ciekawym pomysłem jest wykorzystanie specjalnego obiektywu do smartfona, takiego jak chociażby dostępny na rynku obiektyw do smartfona #CLIPPO. Obiektyw ten jest niewielkim urządzeniem, które bardzo prosto i szybko można przypiąć do obudowy smartfona. Całość w poręczny sposób można schować do kieszeni, kiedy już nie będziemy chcieli fotografować. Przede wszystkim obiektyw pozwala na zwiększenie kąta widzenia do 120 stopni. Dzięki temu zdjęcia mogą być ciekawsze i mogą wyglądać o wiele bardziej profesjonalnie.

Taki szerokokątny obiektyw pozwala także na wykonywanie zdjęć o bogatej kolorystyce, przydatną funkcją jest także makro oraz fish eye, które pozwalają na fotografowanie z bardzo małych odległości w dużym zbliżeniu, ale i z bardzo daleka. Podsumowując – obiektyw stanowi niewielkich rozmiarów gadżet, który pozwala nam na uzyskiwanie znacznie lepszych jakościowo zdjęć przy fotografowaniu z użyciem naszego własnego smartfona.