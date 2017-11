Zmienia się sposób, w jaki korzystamy z Internetu

Nie sposób nie zauważyć, że wraz z nastaniem ery smartfonowej, zmieniliśmy swoje przyzwyczajenia związane z internetem, stał się on znacznie bliższy dla wielu użytkowników. Może to być początek wielkich zmian.

Według najnowszych badań amerykańskiej firmy Pew Reserch Center, smartfony mają spory wpływ na to, jak łączymy się z siecią. Zgodnie z najnowszą wiedzą aż 89% dorosłych Amerykanów regularnie korzysta z Internetu, a aż 7% z nich z siecią łączy się wyłącznie za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Choć jest to niewielki odsetek społeczeństwa, niewykluczone, że w przyszłości będzie on znacznie wyższy. Większość ankietowanych może pochwalić się co najmniej dwoma urządzeniami z dostępem do sieci, w tym m.in. smartfonem, tabletem, laptopem czy komputerem stacjonarnym, a to posiadanie tych dwóch ostatnich sprawia, że wciąż potrzebujemy dostępu do stałego łącza.

Trzeba jednak zauważyć, że większość osób, które z internetu korzystają tylko za pośrednictwem urządzeń mobilnych, należy do uboższej części społeczeństwa. Nie stać ich na zakup drogich komputerów i comiesięczne opłaty za dostęp do sieci, ale dzięki firmom telekomunikacyjnym i smartfonom mogą przeciwstawić się cyfrowemu wykluczeniu. Tylko 1% lepiej sytuowanych gospodarstw domowych, takich które mogą wykazać zarobki przekraczające 75 tysięcy dolarów, łączy się z internetem wyłącznie poprzez telefony komórkowe.

Wykazano również, że ci gorzej sytuowani czterokrotnie częściej korzystają z urządzeń mobilnych do wysyłania ofert pracy, a te wspomniane 7% społeczeństwa znacznie częściej wykorzystuje limit pobierania danych przyznany przez operatora. Z drugiej strony warto zauważyć, że wśród grupy wiekowej 18-19 lat aż 15% obywateli Stanów Zjednoczonych korzysta z sieci tylko za pośrednictwem smartfonów.

Technologia mobilna okazała się doskonałym narzędziem do walki z cyfrowym wykluczeniem i to dzięki smartfonom internet może stać się prawdziwie globalną siecią przesyłania informacji. Duży odsetek wyłącznie mobilnych użytkowników sieci wśród młodego pokolenia może także świadczyć o tym, że za kilka lat liczba abonentów stacjonarnego internetu będzie maleć. Użytkownicy od młodości przyzwyczajeni do tego, że z siecią łączą się wyłącznie poprzez telefon czy tablet, nie będą potrzebowali stałego połączenia z internetem w komputerze.

Wyjątek stanowią tu firmy, dla których sieć wciąż będzie podstawowym narzędziem pracy, oraz gracze, którzy coraz częściej sięgają po tytułu sieciowe.

Choć badania były prowadzone wyłącznie wśród obywateli Stanów Zjednoczonych, podobnie sytuacja kształtuje się w innych rejonach glonu. Wystarczy spojrzeć na kraje rozwijające się, których obywatele właśnie dzięki smartfonom po raz pierwszy połączyli się z siecią, a dzięki organizacjom takim jak Internet.org mogą korzystać z niego bez żadnych dodatkowych opłat.

