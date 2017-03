Czy jest możliwe i jak wykonać cofnięcie aktualizacji oprogramowania na Androidzie?

Automatyczne aktualizacje oprogramowania na Androidzie bywają bardzo praktyczne i wygodne. Mogą poprawiać stabilność, wprowadzać nowe funkcje czy zwiększać bezpieczeństwo. Niestety jednak czasem może zdarzyć się sytuacja, gdy po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowanie działa gorzej niż przed nią. Co robić w takiej sytuacji? Czy jest możliwe cofnięcie aktualizacji, a jeśli tak, to jak to wykonać?

Gdy aplikacja nie działa tak jak trzeba

Zdarza się, że aktualizacje, które miały poprawić funkcjonowanie naszego oprogramowania przynoszą zgoła odwrotny efekt i programy nie funkcjonują tak jak trzeba, system zawiesza się i zacina. Mimo iż nowsze wersje Androida działają zwykle dużo szybciej niż starsze, zbyt duża liczba programów i aktualizacji może spowodować, że zapełni się wewnętrzna pamięć, przez co działanie systemu będzie wolniejsze. To sprawia, że bufor androidowej maszyny wirtualnej Dalvik puchnie.

Czasami, aby uniknąć potrzeby odinstalowania aktualizacji, warto wstrzymać się, zanim je zainstalujemy. Chociaż czasami wygrywa ciekawość i chęć bycia na bieżąco, zanim zainstalujemy aktualizację w systemie Android poczekajmy na opinie innych użytkowników. Warto dopiero na ich podstawie wyrobić sobie zdanie, czy naprawdę aktualizacja poprawi działanie naszego oprogramowania. Jeśli jednak już zainstalowałeś niechciane pakiety, przedstawimy Ci kilka prostych sposobów na to jak cofnąć aktualizację Androida.

Odinstalowanie aktualizacji

Aktualizacja może zwykle zostać odinstalowana w dość prosty sposób. Wejdź w ustawienia, wybierz Menadżer aplikacji. Wyświetli Ci się lista wszystkich aplikacji, które zostały zainstalowane na Twoim telefonie. Wybierz z niej aktualizację, którą chcesz cofnąć i kliknij na „Odinstaluj”. W większości przypadków to powinno wystarczyć.

Przywróć ustawienia fabryczne

Jeżeli to nie wystarczy, innym prostym rozwiązaniem, z którego możemy skorzystać, jest przywrócenie ustawień fabrycznych. Zanim to wykonamy, pamiętajmy o tym, by najpierw przygotować kopię zapasową najważniejszych dokumentów. Pozostałe najlepiej przechowywać w chmurze. Książkę adresową, smsy i dziennik połączeń warto zabezpieczyć przy pomocy aplikacji Super BackUps.

Następnie skopiuj przy pomocy kabla USB na komputer wszystkie foldery, gdzie znajdują się Twoje dane – zdjęcia, muzykę, downloads i katalog „SmsContactsBackup” utworzony przez program Super BackUps. Gdy już zabezpieczymy nasze dane, wchodzimy w Ustawienia -> Osobiste ->Kopia i kasowanie danych. Wybieramy opcję ustawienia fabryczne. Dzięki temu niepotrzebne aktualizacje zostaną cofnięte. w trakcie tej operacji możemy również zdecydować, czy chcemy usunąć również nasze dane z karty SD.