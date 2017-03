Polski projekt na Cebit OpenSource Forum

20 marca rozpoczyna się kolejna edycja targów Cebit. Dzięki uprzejmości niemieckiego Linux Magazine będzie okazja pokazać w świecie projekt polskiej chmury obliczeniowej – CloudOver.org. Projekt jest rozwijany od ponad trzech lat jako darmowe oprogramowanie, pod nazwą CoreCluster wraz z licznymi dodatkami i narzędziami pozwalającymi zbudować IaaS’ową chmurę opartą o wirtualizację.

Jest to oprogramowanie dedykowane dla małych i średnich instalacji prywatnych chmur, które powstało jako alternatywa dla OpenStacka. Głównym założeniem projektu jest udostępnienie oprogramowania, które jest proste w instalacji i administracji. Dla użytkowników ma ono przede wszystkim dać możliwość łatwego wdrażania tzw. Continous Integration oraz ułatwić zarządzanie środowiskami dla developerów.

CoreCluster pozwala na stworzenie elastycznego środowiska opartego o wirtualizację zasobów. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu tego oprogramowania dostajemy narzędzie, które pozwala w bardzo łatwy sposób zarządzać obrazami dysków dla maszyn, tworzyć niezależne sieci i przede wszystkim stawiać wirtualne maszyny. Wszystko to możemy wykonywać niezależnie od ilości sprzętu włączonego do chmury. Użytkownicy nie muszą się martwić o fizyczne alokowanie zasobów, konfigurację switchy, sieci i storage. Wszystkie operacje wyglądają tak samo mając do dyspozycji zarówno jeden serwer jak i całą serwerownie obsługiwaną przez CoreCluster.

Środowisko chmury IaaS pozwala w elastyczny sposób zarządzać wirtualnymi maszynami. Dzięki temu zamiast spędzania kilku godzin na konfigurowaniu serwera lub zwykłego komputera możemy zrobić to samo w przeciągu kilku minut. Wykorzystując standard CloudInit wspierany przez większość chmur mamy możliwość zautomatyzowania wszystkiego, co ma się wykonać podczas pierwszego startu dowolnej wirtualnej maszyny. Łącząc to z python’ową biblioteką PyCore obsługującą API CoreCluster dostajemy gotowe narzędzie którym możemy zautomatyzować tworzenie całej infrastruktury – począwszy od stworzenia sieci i wirtualnych maszyn aż po konfigurację baz danych i serwerów.

Autorzy projektu poszukują również wsparcia od inwestorów, aby zapewnić dalszy rozwój tego oprogramowania. W najbliższych planach mamy uruchomienie całej chmury CoreCluster w formie oprogramowania działającego jak sieć P2P – bez centralnych i słabych punktów w swojej architekturze.

Więcej informacji o projekcie możecie przeczytać na stronie projektu: cloudover.org