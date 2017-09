Jak działa i do czego służy adres IP?

Adres IP umożliwia nawiązywanie komunikacji z innymi urządzeniami w sieci. Bez niego nie byłoby możliwości połączenia się z Internetem, wysłania e-maili lub przeczytania tego artykułu na ekranie komputera, a nawet smartphona. Za każdym razem, gdy Twój komputer łączy się z jakąś stroną internetową, ujawnia swój adres IP.

Początki Internetu i powstanie adresu IP

Aby dobrze zrozumieć czym jest adres IP należy cofnąć się do czasu gdy Internet dopiero powstawał. Początkowo był on zbiorem zaledwie kilku wzajemnie połączonych grup komputerów. Aby jednak taki zbiór urządzeń mógł wzajemnie się ze sobą komunikować musiały powstać pewne zasady. Bez tych zasad nie mogłoby być mowy o jakiejkolwiek sieci. Byłby to tylko zbiór pojedynczych, odseparowanych od siebie komputerów. W tym miejscu powstała naturalna potrzeba rozwiązania tej kwestii. Jednym z pomysłów było opracowanie adresu IP.

Co to jest adres IP?

Zanim przejdziemy do dalszej części, przedstawmy krótką definicję:

Adres IP – identyfikator zapisywany za pomocą cyfr, umożliwiający identyfikację danego komputera lub innego urządzenia, zbioru urządzeń lub całej sieci dla urządzeń w obrębie danej sieci oraz znajdujących się poza nią.

Przykładowy adres IP: 127.0.0.1

Definicja ta wskazuje, że adres IP może zostać przypisany także całej sieci (identyfikować ją jak całość) oraz innym urządzeniom niż komputer (przykład takich urządzeń to smartphone, drukarka, kamera online monitoringu, telewizor w technologii smart).

Zasady protokołu IP

W momencie gdy komputer A chce przesłać dane (np. e-maila) do komputera B musi w jakiś sposób zaadresować komunikat, aby trafił do właściwego urządzenia. Adres IP jest identyfikatorem, który umożliwia zidentyfikowanie odbiorcy komunikatu. Jest to nieco podobne do wysyłania tradycyjnego listu. W tym wypadku również musimy znać dokładny adres odbiorcy, podać także swój własny adres, włożyć list do koperty i przesłać za pomocą poczty. W Internecie wysłanie danych również odbywa się według ściśle określonych procedur.

Zbiór zasad, który reguluje i kontroluje nawiązywanie łączności pomiędzy urządzeniami w sieci, wysyłanie danych i ich odbiór nazywany jest protokołem internetowym. Po angielsku – Internet Protocol, czyli w skrócie IP.

W świecie wirtualnym sprawa ma się podobnie jak przy wysyłce tradycyjnego listu, chociaż z kilkoma istotnymi różnicami. Okazuje się, że adres naszego odbiorcy (a także nasz) może dynamicznie się zmieniać. Adres IP nie jest przypisany do określonego urządzenia. Jest on mu przydzielany, ale ulega zmianom na przestrzeni czasu. Skutkiem tego jest to, że adres IP nigdy nie identyfikuje wprost i raz na zawsze danego komputera (lub innego urządzenia, czy też całej sieci). Nie stanowi to jednak żadnego problemu, ponieważ zasady protokołu IP są tak zaprogramowane, aby dane zawsze trafiały pod właściwy adres. Każda procedura związana z tym protokołem jest wykonywana automatycznie, według dokładnie określonych schematów. Nie ma tutaj miejsca na pomyłkę lub dowolność w interpretacji. Nadrzędną zasadą jest bezpieczeństwo i niezawodność procesu przesyłu danych.

Protokół Internetowy wymusza, aby wszystkie dane przed wysłaniem były dzielone na niewielkie części, tzw. pakiety. Dzięki temu dane mogą być przesyłane o wiele szybciej niż gdyby były wysyłane jako całość. W ten sposób są także mniej podatne na uszkodzenia lub zagubienie. Po dotarciu do odbiorcy pakiety są łączone i przetwarzane na pełną informację. Każdy pakiet może zostać wysłany nieco inną drogą do odbiorcy, w zależności od tego, która z nich będzie w danym momencie najbardziej optymalna pod względem dostępności, szybkości i jakości przesyłu. Rodzi to jednak niebezpieczeństwo związane z tym, że pakiety mogłyby dotrzeć do odbiorcy w innej kolejności niż je wysłano (lub zduplikowane). Dlatego każdy z pakietów zawiera dane dotyczące adresu IP nadawcy, IP odbiorcy oraz numer sekwencyjny (określa, który w kolejności jest dany pakiet).

Twój IP w Internecie

Wszystkie zapytania, które kierujesz za pośrednictwem komputera w Internecie zawierają Twój adres IP. Kiedy odwiedzasz daną stronę internetową, wysyłasz e-mail, robisz zakupy w e-sklepie, czy nawet sprawdzasz prognozę pogody – za każdym wymusza to, aby Twój komputer (lub np. smartphone) ujawnił swój adres IP. W innym wypadku serwer stojący za daną stroną internetową (po wybraniu jej adresu lub przy próbie jakiejkolwiek interakcji) nie wiedziałby gdzie ma wysłać odpowiedź odpowiedź na dane zapytanie.

Oznacza to, że w pewnym zakresie Twoje działania za każdym razem zostawiają ślad w rzeczywistości wirtualnej. Jednak zgodnie z zasadami przydzielania adresów IP, o ile nie masz stałego adresu IP, po zresetowaniu się modemu lub routera, przerwie w dostawie prądu lub po upływie określonego czasu, Twoje IP ulega zmianie. Dodatkowo ponieważ IP nie jest przypisane do urządzenia (np. Twojego laptopa, smartphona) w ciągu dnia możesz przebywać w różnych miejscach i korzystać z różnych sieci Wi-Fi, za każdym razem otrzymując zupełnie inny adres IP. Adres IP nie umożliwia więc bezpośredniego zidentyfikowania Twojego urządzenia. Dopiero w połączeniu z innymi danymi zapisanymi na serwerach, z którymi łączył się komputer, możliwa jest jego identyfikacja. Wymaga to jednak dostępu do informacji, które są poufne.

Dlatego też coraz większą popularnością cieszą się ostatnio usługi VPN przy pomocy których można zmienić adres IP. Obok proxy i Tora są metodą ochrony prywatności w Internecie. Jest to możliwe dzięki temu, że Twój adres IP nie wychodzi poza serwer VPN, a w sieci będziesz się posługiwać adresem który jest przypisany do serwera przez który się aktualnie łączysz. Oczywiście to jak dużą prywatność będziesz w stanie sobie zapewnić zależy tylko od Ciebie i tego jak dużo będziesz ujawniać na swój temat.

