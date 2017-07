Pancerne laptopy – sprzęt, który sprawdza się w każdych warunkach

Artykuł sponsorowany

Sprzęt komputerowy kojarzy nam się z nowoczesnością, wielkimi możliwościami, a także niską wytrzymałością czy awaryjnością. Dlatego też często nawet niewielki upadek, uderzenie czy kilka kropel wody tworzy w naszym umyśle przeświadczenie, że „to już po nim”. Na szczęście strachu tego można się pozbyć, gdyż na rynku istnieją laptopy „pancerne” – czyli takie, które wytrzymają nie tylko drobną nieuwagę, ale też będą pracować w naprawdę trudnych warunkach! Oto wszystko, co warto wiedzieć o rozwiązaniach tego typu.

Ponadprzeciętnie wytrzymałe laptopy – co oferują?

Mimo, że często czarnowidztwo w kwestii wytrzymałości klasycznego sprzętu komputerowego jest nieco przesadzone, to jednak nie da się ukryć, że wcale dużo nie potrzeba, by uszkodzić używany sprzęt. Największymi wrogami laptopów są oczywiście wszelkiego rodzaju wstrząsy oraz woda. Jednak nie tylko one mogą sprawić, że nasz sprzęt przestanie działać. Często brud, zanieczyszczone powietrze czy zbyt wysokie lub niskie temperatury mogą okazać się równie zabójcze.

Nazwa „pancerne laptopy” nie wzięła się z niczego. Sprzęt określany tym mianem został bowiem odpowiednio wzmocniony i uszczelniony względem klasycznych rozwiązań, by zagwarantować „przetrwanie” w trudnych warunkach. Oczywiście podobnie jak z „wojskowymi pancerzami” także w tym przypadku możliwości ochrony są różne. Wynika to rzecz jasna z potrzeb odbiorców – służb mundurowych, przemysłu, firm usługowych czy po prostu osób fizycznych, nie chcących martwić się wylaną herbatą czy upadkiem ze stołu. Jednak praktycznie wszystkie pancerne laptopy gwarantują szczelność obudowy, odporność na wstrząsy czy uderzenia, a także zawierają szereg rozwiązań, takich jak bezwentylatorowe systemy chłodzenia czy też wytrzymałe i pozwalające na pracę w słońcu ekrany. – mówi specjalista z firmy Rugged.com.pl.

Na co zwracać uwagę kupując pancerne laptopy?

Ogólnie rzecz biorąc, pancerny laptop pancernemu laptopowi nie równy. Oczywiście wszystkie rozwiązania tego typu gwarantują większe bezpieczeństwo niż klasyczny „cywilny” sprzęt komputerowy, jednak poziom zabezpieczeń będzie zawsze zależny od modelu. Ważne jest też, by szczególnie zwracać uwagę na standardy i certyfikaty, które potwierdzają poziom bezpieczeństwa.

Jak to zwykle z bezpieczeństwem bywa, zawsze należy odróżnić „marketingowe bajki” od realnych możliwości sprzętu. Bardzo często bowiem hasło „większej wytrzymałości” opiera się jedynie na nieco solidniejszej – bądź nawet tylko wyglądającej na taką – obudowy, czy kilku dodatkowych uszczelnieniach. Rozwiązania tego typu nie zapewniają jednak nawet części możliwości jakie oferują prawdziwe „pancerne laptopy” renomowanych producentów, które posiadają odpowiednie certyfikaty, takie jak np. MIL-STD-810G, MIL-STD-461F czy IP65. Co więcej, często „udawane” pancerne laptopy kosztują niewiele mniej, niż ich „prawdziwe” wersje. Dlatego też jeśli potrzebujemy naprawdę wytrzymałego i dobrze zabezpieczonego laptopa czy tabletu to z pewnością nie ma sensu inwestować w półśrodki. Przekonało się o tym wiele branż – chociażby budowlańcy, serwisanci, mechanicy samochodowi itd. – dodaje specjalista z firmy Rugged.com.pl.

Prawdziwe pancerne laptopy sprawdzą się na pewno w każdej sytuacji. Jest to możliwe dzięki długiemu testowaniu, atestowaniu i wdrażaniu coraz to lepszych rozwiązań. Dzięki temu temperatura, wstrząsy czy wilgoć nie są równorzędnym przeciwnikiem dla pancernych laptopów.