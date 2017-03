Tłumacz Google wspomagany sztuczną inteligencją działa z trzema nowymi językami

Nie ma jeszcze wśród nich języka polskiego, ale są: hinduski, rosyjski oraz wietnamski

Google chce, żeby tłumaczone zdania brzmiały jak najbardziej naturalnie. W zeszłym roku firma zaczęła więc odchodzić od maszynowego tłumaczenia opartego na frazach i stworzyła wspomagany przez A.I. system, który nazwali Google Neural Machine Translation (GNMT). Teraz Google mówi, że rozszerza zasięg GNMT na języki: hinduski, rosyjski i wietnamski.

Google Neural Machine Translation tłumaczy dokładniej niż poprzedni system oparty na zwrotach, ponieważ bierze on pod uwagę całe zdanie i nie rozbija go na poszczególne frazy. Bierze każdą głoskę i porównuje ją z tym, co jest po niej i przed nią. To jest istotne w przypadku na przykład języka mandaryńskiego, gdzie ta sama głoska może mieć różne znaczenia w zależności od tego, jaka głoska jest obok niej.

A co do przyszłości…

Google rozpoczął rozwijanie GNMT w zeszłym roku od języka mandaryńskiego, później rozrósł się na języki: angielski, francuski, japoński, koreański, portugalski i turecki. Około jednej trzeciej populacji mówi w tych właśnie językach i tworzą oni 35% wszystkich tłumaczeń Tłumacza Google. Google finalnie takie tłumaczenie chce wprowadzić dla wszystkich 103 języków dostępnych w aplikacji. Z niecierpliwością czekamy więc na język polski.