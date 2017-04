Zadbaj o swój kręgosłup i spraw sobie wygodne krzesło biurowe

Artykuł sponsorowany

Można śmiało stwierdzić, że ludzie dzielą się na dwa typy: na takich, którzy przywiązują dużą wagę do tego, na jakim krześle spędzają całe dnie, jak również na tych, którym jest to zupełnie obojętne. Wydawać by się mogło, że nie są dla nas ważne poszczególne cechy danego fotela, jednak to właśnie one świadczą o tym, czy jest on dla nas wygodny, a także czy wielogodzinne siedzenie na nim dobrze wpływa na naszą postawę.

Ergonomia przede wszystkim

Dla osób będących na etapie zakupu wymarzonego krzesła biurowego pragniemy nieco przybliżyć temat i zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne, które warto wziąć pod uwagę podczas przeglądania setek mniej i bardziej atrakcyjnych foteli.

Najgorsze co możemy zrobić to pokierować się wyłącznie wyglądem krzesła. Owszem, jest on ważny bo przecież nowo zakupiony fotel będzie swego rodzaju elementem dekoracyjnym pomieszczenia, dlatego też musi tworzyć z nim spójną całość, ale to jak będzie sprawdzał się podczas wielogodzinnego siedzenia na nim jest najważniejsze.

Wygodny fotel powinien mieć szerokie komfortowe siedzisko oraz profilowane wysokie oparcie. Ważna jest również tkanina, która została wykorzystana do stworzenia krzesła. Najatrakcyjniejsze dla użytkowników fotele wyposażone zostały w ergonomiczny mechanizm ruchowy i właśnie na tego typu produkty należy zwracać największą uwagę, jeśli nowo poczynionym zakupem nie chcemy się wyłącznie rozczarować.

Nowoczesne krzesła siatkowe

