Innowacyjna aplikacja polskich twórców! Zobaczcie, co może zmienić

Zaledwie 2 miesiące temu dwójka bydgoszczan udostępniła swoją innowacyjną aplikację pod nazwą Poyade. Mimo tak krótkiego czasu, już teraz liczba użytkowników jest zaskakująca i ciągle wzrasta. Autorzy twierdzą, że do końca marca z aplikacji aktywnie będzie korzystać aż 50 tys. osób. Czym jest Poyade i dlaczego ma być rewolucją?

Innowacja w transporcie

Zdaniem wielu internautów, platforma może całkowicie zmienić rynek transportu przesyłek. Powodem jest nowoczesny system, dzięki któremu kurierem może zostać właściwie każdy posiadacz samochodu. Co więcej, właściciele oddali użytkownikom swobodę ustalania cen, nie wprowadzając minimalnych kwot oraz nie narzucili ograniczeń, co do rodzaju przesyłki. Dzięki platformie Poyade, możemy więc przesłać w niskiej cenie nie tylko standardowe przesyłki, ale także takie, które niełatwo jest nadać przez firmę kurierską. Przykładem może być chociażby przewóz zwierząt, gdzie rynek nie oferuje zbyt wiele alternatyw.

Jak działa aplikacja?

Platforma jest całkowicie darmowa, podobnie jak dalsze z niej korzystanie. Twórcy aplikacji opracowali system umożliwiający komunikację między kierowcami i osobami potrzebującymi wysłać paczkę, dzięki czemu użytkownicy mają ze sobą bezpośredni kontakt. Aby zacząć korzystać z platformy, wystarczy się zarejestrować, podając dane osobowe w celu późniejszej weryfikacji. Po zalogowaniu można zacząć działać jako kurier lub dodać paczkę i czekać na oferty.

W aplikacji znajdziemy takie opcje, jak dodanie proponowanych stawek czy też zdjęcie przesyłki. To ostatnie daje gwarancję, że nadawca przekazał kurierowi paczkę w nienaruszonym stanie. Poza tym twórcy opracowali bardzo przejrzysty interfejs, dzięki czemu obsługa jest banalnie prosta. W tym momencie można pobierać aplikację na systemy iOS i Android, przy czym zawsze wymagany jest aktywny sygnał GPS. Pozwoli to zarówno na zlokalizowanie w okolicy zleceń oraz w razie problemów (np. kradzieży paczki), określenie przez odpowiednie służby miejsca, w którym znajduje się nieuczciwy kierowca.

System powiadomień

Gdy już dodasz paczkę lub przejazd w aplikacji, nie musisz przejmować się ciągłym sprawdzaniem, czy pojawiło się nowe zlecenie. System automatycznie będzie generował powiadomienia informujące o dostępności przesyłki lub kuriera. Pamiętajmy, by proponowane stawki cenowe, jakie wpisujemy, nie były zbyt zawężone, ponieważ wtedy może się okazać, że przez różnicę kilku złotych nie zobaczymy w systemie chętnych na wykonanie zlecenia. Dlatego warto podać kwoty „od-do”, różniące się od siebie o co najmniej 10 zł.

Polski Bla Bla Car, Uber dla kurierów

Odkąd platforma została wprowadzona do obiegu, w Sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy na jej temat. W większości użytkownicy porównują Poyade do popularnego serwisu Bla Bla Car. I słusznie – aplikacja działa bowiem bardzo podobnie, jedynie z różnicą samego przedmiotu przewozu. Inni Internauci kojarzą serwis z międzynarodową firmą Uber, wyrażając aprobatę, że Poyade jest polskim przedsiębiorstwem. Platformie bliżej jest do samej idei ekonomii dzielenia się, tak jak jest to w BBC, ponieważ celem są korzyści dla obu stron – zarówno kierowców, jak i nadających paczki.

Z ręki do ręki

To, co szczególnie wyróżnia Poyade od firm kurierskich, to możliwość przesyłek o każdej porze. Dzięki temu, jeśli zależy nam na naprawdę szybkim przewiezieniu paczki z miejsca na miejsce, warto skorzystać z aplikacji. Z takimi kryzysowymi sytuacjami z pewnością nierzadko spotykają się różni przedsiębiorcy. Niekiedy sztywne terminy wymagają od nas tego, by np. ważne dokumenty dotarły do innego miasta w kilka godzin. Do tej pory pozostawało nam osobiście ruszyć w trasę. Aplikacja Poyade pozwala więc nie tylko na oszczędność pieniędzy, ale i cennego czasu.

Kto może rejestrować się jako kurier?

Odpowiedź jest prosta – każdy, kto posiada czynne prawo jazdy i samochód. Nieważne, czy masz 18, czy 60 lat. Usługi w Poyade możesz potraktować jako dodatkowe, a przy dużym zaangażowaniu, nawet główne źródło dochodu. W zależności od tego, jakie będą Twoje zarobki, musisz pamiętać o odpowiednim rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym. Co ważne, nie uiszczasz żadnej opłaty serwisowi Poyade, niezależnie od dochodów, jakie wygenerujesz przez aplikację.

Wnioski? Brak ryzyka, swoboda działania na własną rękę i duże oszczędności, zarówno dla kierowców, jak osób przesyłających paczki. Więcej informacji znajdziecie na stronie serwisu i w jego Regulaminie.