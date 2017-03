Europosłowie odrzucili poprawkę do Pakietu Telekomunikacyjnego umożliwiającą odcinanie użytkowników od sieci bez wyroku sądu (np. po trzykronym przyłapaniu na piractwie). TVN24 i Onet obtrąbiły zwycięstwo Internautów.

Ale sprawa jest bardziej skomplikowana…

Pakiet został więc nie tyle odrzucony, co odłożony, do czasu wypracowania konsensusu. Europosłowie na wszelki wypadek zagłosowali przeciw poprawkom, które mogłyby ich narazić na krytykę ze strony Internautów.

A co stało się ze słynnym „pakietowaniem sieci”? Jak dokładnie głosowali? O tym TVN24 ani Onet nie informuje. Nam też nie udało nam się znaleźć żadnych protokołów ani oficjalnych informacji na temat głosowania na stronach Komisji Europejskiej. Jeśli ktoś z czytelników ma takie informacje, proszę o podzielenie się nimi w komentarzach.

Aktualizacja: jak informuje Monica Horten z iptegrity.com w tekście European Parliament rejects Telecoms Package:

Good news on Trautmann as the original Amendment 138 passes.

Bad news on Harbour – Internet limits (blocks) could become law.

[…]

The rejection of the Citizens Rights Amendments means that Mr Harbour’s amendments on ‚conditions limiting access to an/or use of services and applications’, have passed – including the new Article 2a and Recital 22a which were never approved by the committee.