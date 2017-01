Czym są materiały POS?

Artykuł sponsorowany

Ten tajemniczy skrót pochodzi od angielskiego point of sale i oznacza po prostu materiały reklamowe. Zadaniem tego typu produktów jest wspieranie sprzedaży w sklepach oraz punktach usługowych.

POS, czyli co?

Do reklamy wspierającej sprzedaż zaliczyć można całkiem sporo produktów, najczęściej dzieli się je na nośniki miękkie i twarde. Pierwsze z wymienionych charakteryzują się mniejszą trwałością – najczęściej są to elementy wykonane z papieru, jak np. wlepki, naklejki, elementy stojące i wiszące, woblery (czyli tzw. kiwaki umieszczane na półkach). Do nośników twardych zaliczyć można POS-y wykonane z trwałych materiałów, jak drewno, metal, czy tworzywa sztuczne. Zazwyczaj są to regały, półki, stojaki na ulotki albo infokioski.

Dlaczego warto się na nie zdecydować?

Głównym zadaniem materiałów reklamowych tego typu jest oczywiście wspieranie sprzedaży, dlatego ich zastosowanie może przełożyć się na zwiększenie liczby klientów. Zazwyczaj oddziaływają one na odwiedzających sklepy już po wejściu do środka: przyciągają uwagę, informują o promocjach lub przecenach, a także o zaletach konkretnej grupy produktów, a niekiedy zatrzymują klienta przy określonej półce. Oczywiście POS-y znajdują się również poza samym sklepem – są to tzw. potykacze, a także plakaty, czy billboardy.

Jak rozmieszczać POS-y, aby odnieś sukces?

Nośniki reklamowe powinny być z całą pewnością odpowiednio rozmieszczone. Podczas planowania kampanii point of sale warto uwzględnić rozwiązania stworzone na podstawie obserwacji zachowań klientów konkretnych sklepów. Zgodnie ze zgromadzonymi informacjami, w sklepach wielkopowierzchniowych standy będą najbardziej skuteczne, jeśli umieszczone zostaną na końcu alei zakupowych, a woblery powinny znaleźć się w samych alejkach. Warto też na POS-ach umieścić ceny, bo w ten sposób można zwiększyć sprzedaż konkretnego towaru o nawet kilkadziesiąt procent.

Zadbaj o skuteczność

Dobrze zaplanowana kampania point of sale to prosty sposób na poprawienie wyników sprzedaży w sklepie. Skuteczność materiałów reklamowych, o których mowa, można też poprawić stosując się do pewnych zasad. Przede wszystkim warto skorzystać z wiedzy sprzedawców – to właśnie oni mogą najwięcej powiedzieć o nawykach klientów oraz miejscach, gdzie należy umieścić konkretny towar, aby zwrócić na niego uwagę odwiedzających sklep. Drugą istotną kwestią jest testowanie. Spróbujmy rozmieszczać POS-y w różnych konfiguracjach i obserwujmy, który z nich jest najbardziej korzystny. Wnioski należy wyciągać na podstawie ewentualnych zmian sprzedaży konkretnych towarów. Trzecią zasadą, do której warto się stosować, jest ustawianie POS-ów w najczęściej odwiedzanych przez klientów miejscach sklepu – materiały reklamowe powinny stać w pobliżu najbardziej popularnych alejek. W ten sposób klienci z całą pewnością ich nie przeoczą, a być może zdecydują się na zakup reklamowanego towaru, bądź skorzystają z opisywanej na nich promocji.

