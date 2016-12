Czy MacBook jest dla Ciebie?

Artykuł partnera

Zastanawiasz się nad zakupem laptopa marki Apple? Sprawdź, czy popularne jabłuszko jest dobrym rozwiązaniem również dla Ciebie. MacBooki to urządzenia mobilne, które zachwycają nie tylko eleganckim wykonaniem, ale również wydajną pracą i intuicyjną obsługą.

Symbol nadgryzionego jabłuszka to logo znane praktycznie we wszystkich zakątkach świata – obok Coca-Coli, McDonald’s, Google czy Intela, to właśnie Apple jest najłatwiej rozpoznawalną marką na świecie. Popularność firmy z Cupertino w Kalifornii, założonej przez Jobsa, Wayne’a i Wozniaka to efekt przemyślanej strategii promocji produktów oraz ich jakości. Jeśli zatem zastanawiasz się, czy dołączyć do grona użytkowników MacBooków, sprawdź czy jabłuszko faktycznie będzie dobrym rozwiązaniem również dla ciebie.

Rodzina jabłuszek

Marka Apple proponuje swoim klientom laptopy z trzech serii. MacBooki to najprostsza wersja przenośnych komputerów amerykańskiego giganta, wyposażona w plastikowa obudowę. Komputery z tej linii najlepiej sprawdzają się w domowym użytku.

Ich udoskonaloną wersją jest MacBook Pro, charakteryzujący się nie tylko aluminiową obudową, ale również znakomitą matrycą, dlatego właśnie ta wersja laptopa szczególnie dobrze sprawdzi się w przypadku osób zawodowo zajmujących się grafiką.

Natomiast MacBook Air to doskonałe rozwiązanie dla biznesmenów – laptop jest nie tylko niezwykle wydajny, ale również wyróżnia się pojemniejszym dyskiem oraz znacznie mniejszą wagą. Ponadto urządzenie może pracować nawet do 10 godzin bez podłączenia do zasilania sieciowego. To sprawia, że szczególnie dobrze sprawdza się podczas wyjazdów służbowych czy konferencji.

Środowisko przyjazne użytkownikowi

Niewątpliwą przewagą laptopów Apple nad tymi pracującymi w oparciu o system Windows, jest znacznie bardziej intuicyjny system sterowania. Przykładem może być chociażby sposób instalowania i odinstalowania programów – na MacBookach wystarczy po prostu przeciągnąć ikonkę, w przypadku Windowsa zadanie to jest trochę bardziej skomplikowane. Dodatkowo skróty klawiszowe do pracy z tekstem czy podgląd plików w systemie OS X znacznie ułatwiają codzienne użytkowanie sprzętu.

Wprawdzie zarówno tradycyjne laptopy, jak i MacBooki mają swoich zagorzałych przeciwników i zwolenników, jednak nie bez przyczyny większość artystów pracujących za pośrednictwem komputera, stawia właśnie na jabłuszka. Dlaczego? Otóż Apple oferuje bardziej rozbudowane i wydajne programy wspierające pracę muzyków, grafików czy pisarzy. Ponadto nie bez znaczenia np. podczas obróbki grafiki czy zdjęć, jest doskonały system zarządzania barwą, który sprawia, że w kolory prezentują się dokładnie tak samo w np. w programie graficznym, jak i w podglądzie wydruku.

Eleganckie wykonanie

Zalety MacBooków można mnożyć i mnożyć: użytkownicy szczególnie doceniają wygodne sterowanie za pomocą touchpada, który angażuje gesty wykonywane za pomocą nawet 3 palców, dzięki czemu myszka okazuje się być zupełnie niepotrzebna. Ponadto znakomita jakość obrazu wyświetlanego na ekranie czy długi czas pracy na baterii również nie pozostają bez znaczenia.

Jednak to co przede wszystkim wyróżnia MacBooki spośród wielu innych laptopów na rynku, to ich jednoznacznie rozpoznawalny i elegancki design. Białe obudowy, opatrzone charakterystycznym jabłuszkiem są po prostu bardzo ładne, dlatego znajdują one uznanie również w oczach użytkowników, wyczulonych na wygląd sprzętu.

Jeśli szukasz niezawodnego, eleganckiego i wydajnego laptopa, MacBook będzie dobrym rozwiązaniem dla ciebie. Wybierając model z danej serii, będziesz mógł dobrać jego parametry do swoich indywidualnych potrzeb.