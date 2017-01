Systemy informatyczne skutecznie wspierają działania związane z organizacją i ewidencją czasu pracy w firmach z różnych branż. Warto wiedzieć, jak przykładowy system ERP działa w firmach produkcyjnych i na jakie korzyści mogą liczyć zarządzający produkcją.

Od kilkunastu lat, kiedy internet i technologie bardzo mocno się rozwinęły w obszarze gospodarki, nie wyobrażamy sobie prowadzenia działalności bez odpowiedniego systemu, który wesprze naszą pracę w codziennych obowiązkach. Wiąże się to z eliminacją potencjalnych błędów, które w każdej działającej firmie się zdarzają. Napoleon powiadał, że tylko osoba, które nic nie robi nie popełnia błędów. To samo tyczy się zakładów produkcyjnych, gdzie maszyny pracując „non stop” na pełnych obrotach, z pewnością nie obejdą się bez zastojów, czy usterek. Marnotrawstwo, które w każdym przedsiębiorstwie występuje, przy pomocy systemów informatycznych jest do wykrycia i wyeliminowania. Warto jednak zacząć od podstaw, czyli od odpowiedniej organizacji pracy – planowaniu i rozliczaniu.

Szukając odpowiedniego narzędzia do planowania i organizacji czasu i pracy trzeba mieć na uwadze kilka ważnych czynników. Ważniejszym z nich jest sposób zatrudnienia pracowników i organizacji ich pracy. W wielu fabrykach pracownicy produkcyjni zatrudniani są na różnych warunkach i na różne sposoby, niektórzy pracują w brygadach lub samodzielnie, niektórzy w systemie zmianowym, inni akordowym. System ERP, który mamy zamiar wdrożyć w swojej firmie powinien posiadać aplikację, która ujednolici rozwiązania na różnych obszarach, co w efekcie przyspieszy wymianę informacji. Rozwiązanie problemu na płaszczyźnie funkcjonowania działów kadrowo-płacowych z produkcją jest w tym wypadku kluczowe.

Dzięki możliwościom systemu informatycznego możemy zaplanować proces produkcyjny, rozliczyć czas pracy specjalistów znajdujących się na hali produkcyjnej i ewidencjonować wszelkie procesy organizacyjne środowiska pracowniczego. Taki system nie tylko pobiera dane, ale wykazuje konkretne zdarzenia, dzięki którym zarządzający produkcją są w stanie podejmować istotne decyzje związane z samą produkcją, jak i decyzje związane z dalszym rozwojem firmy. W jaki sposób oprogramowanie pobiera niezbędne informacje, które kierownicy i dyrektorzy mogą analizować?

W firmie produkcyjnej jest to możliwe za pomocą stacji roboczej. Meldowanie wykonania operacji technologicznych, ilości wyprodukowanych materiałów i innych działań realizowane są za pomocą komputera, który może być podłączony do czytnika kodów kreskowych. Po sczytaniu odpowiedniego kodu kreskowego komputer wyświetli odpowiednią operację, którą pracownik zatwierdza. Znacznie szybszym sposobem na składanie meldunków jest wykorzystanie panelu meldunkowego, które nie tylko jest łatwy w obsłudze, ale i nie absorbuje uwagi pracownika. Takie możliwości wykorzystywane są przy wdrożeniu systemu Streamsoft Prestiż, który posiada mocno rozbudowany moduł do zarządzania produkcją. Dzięki temu, dane wprowadzane do panelu meldunkowego przekazywane są automatycznie do modułu Zarządzanie produkcją, gdzie na bieżąco jesteśmy w stanie śledzić konkretne informacje.

Wykorzystując system ERP w swojej firmie możemy być pewni usystematyzowanej procedury ewidencyjnej, która pomoże zoptymalizować planowanie czasu pracy poszczególnych zespołów pracowniczych. Wszelkie informacje przekazywane są do innych modułów systemu Streamsoft Prestiż, które bardzo dobrze ze sobą współpracują. Jest tak też w przypadku ewidencji czasu pracy, którą rejestruje się w module Kadry i płace. Wszystkie informacje są czytelne i przejrzyste, dzięki czemu menadżerowie mogą optymalnie planować i organizować pracę swoim zespołom, z korzyścią dla rozwoju firmy. Ciągły monitoring pozyskiwanych danych umożliwia ciągłe usprawnianie przedsiębiorstwa.