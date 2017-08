System CRM jako narzędzie do zarządzania handlowcami

Artykuł partnera

Wysokiej jakości system klasy CRM może doskonale sprawdzać się w różnych obszarach prowadzenia biznesu. Oprócz tego, że pozwala skutecznie budować relacje z klientami, można go także wykorzystać do zarządzania handlowcami, aby zwiększyć ich efektywność.

Dobre oprogramowanie klasy CRM nie może się obejść bez kilku istotnych funkcji, które dotyczą zarządzania relacjami z klientami. Nie warto jednak ograniczać możliwości takiego oprogramowania do pozyskiwania i przetwarzania danych o kontrahentach. Można korzystać z systemów CRM zdecydowanie w szerszym zakresie. Niestety, problem z tym często pojawia się, gdy wybieramy oprogramowanie gotowe, dostępne na rynku dla wszystkich. Lepszym rozwiązaniem jest postawienie na CRM dedykowany, przygotowany przez doświadczony software house (np. ReasonApps) na zlecenie konkretnej firmy. Warto wtedy wiedzieć, jakie funkcje oprogramowania zamówić.

Kontrola handlowców

Sukces biznesowy zależy w wielu przypadkach od skuteczności handlowców. System CRM może pomóc w zarządzaniu takimi pracownikami, jeśli tylko wybierzemy dedykowane oprogramowanie i poprosimy o implementację odpowiednich funkcji. Aby podejmować właściwe decyzje, trzeba monitorować i analizować wcześniej przeprowadzone działania. Tylko w ten sposób można optymalizować zarządzanie firmą i przede wszystkim skutecznie zarządzać pracą handlowców. Dzięki odpowiednim funkcjom CRM można na bieżąco monitorować aktualne działania każdego ze sprzedawców, a także sprawdzać zaplanowane przez nich zadania. Warto poprosić producenta oprogramowania o implementację opcji umożliwiającej także dokonywanie zmian na liście zadań, a przede wszystkim możliwość generowania raportów na temat skuteczności handlowców.

Raporty dla handlowców

Zarządzanie pracą handlowców polega nie tylko na rozdzielaniu zadań i sprawdzaniu efektywności działań pracowników, ale także na udostępnieniu im narzędzi, które pomogą osiągnąć założony cel sprzedażowy. Dlatego wybierając system klasy CRM, warto zadbać o obecność funkcjonalności, która pozwoli na generowanie raportów dla handlowców. Dzięki nim pracownik może szybko sprawdzić na przykład, który klient generuje największe obroty, a któremu trzeba poświęcić więcej uwagi i czasu, aby zmonetyzować kontakty. Możliwość elastycznego tworzenia różnych zestawień pozwala także przeanalizować już rozpoczęte procesy sprzedażowe, sprawdzić etap ich realizacji, pokazuje wielkość sprzedaży, niezapłacone faktury itp.

Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie handlowcami to również zarządzanie sprzedażą. CRM nadaje się do tego doskonale, gdy zyska odpowiednie funkcjonalności. Pracownik musi mieć możliwość sprawdzenia, jakie oferty zostały przesłane do wybranego klienta, a także powinien mieć możliwość samodzielnego przygotowywania ofert oraz przekształcania ich w zamówienia kontrahenta. Przyda się również funkcja planowania i ewidencjonowania działań związanych z określonymi ofertami. Oczywiście wszystkie te zadania powinien nadzorować przełożony, mając do tego odpowiednie uprawnienia w systemie CRM.

Oprogramowanie klasy CRM staje się dziś coraz częściej niezastąpionym wsparciem w efektywnym prowadzeniu biznesu. Pozwala również skutecznie zarządzać nawet dużą grupą handlowców. A wszystko to w kontekście relacji z klientem, który dzięki CRM ani na chwilę nie przestaje być w centrum zainteresowania pracowników i osób zarządzających.