Copywriter specjalista czy człowiek od wszystkiego?

Artykuł sponsorowany

Wybór copywritera nigdy nie należy do łatwych. W grę wchodzi bowiem osiąganie konkretnych celów, właśnie z jego pomocą. Nie może to być zatem ktokolwiek, kto „tylko” umie pisać. Tym bardziej, że na rynku pojawia się coraz więcej osób, które są święcie przekonane, że pisać potrafią, ale daleko im do prawdziwych, kreatywnych realizacji i to z uwzględnieniem podanych wytycznych. Poza tym w grę wchodzi tak wiele różnorodnych branż, które swoje marketingowe działania opierają między innymi na dobrych treściach, że powstaje wątpliwość. Czy lepszym będzie copywriter, który posiada ogólną wiedzę z wielu dziedzin, czy też istnieje zapotrzebowanie na specjalistę, który z wąskiej dziedziny posiada znacznie szerszą wiedzę niż pozostali?

Copywriter na każdą okazję

W sieci można dziś znaleźć wszystko. Tutaj poszukujemy rzetelnych źródeł, z których pozyskujemy wiedzę, ale i na Internecie bazują copywriterzy. Czy to dobre rozwiązanie? To zależy. Nie brakuje bowiem specjalistycznych portali, serwisów i miejsc, co do których rzetelności i prawdziwości przekazywanych informacji, możemy mieć pewność. Z powodzeniem znajdujemy autorskie strony prowadzone przez specjalistów z konkretnych dziedzin, dzięki czemu możemy nabyć pożądanej wiedzy. Niestety równie dużo miejsca w wirtualnym świecie zajmują teksty, opracowania i materiały, które są dalekie od rzetelnych źródeł. Rolą copywritera jest to, by je rozpoznać. Korzystać z tych uznanych, cenionych, pewnych, które przekazują prawdziwą wiedzę, a nie wieści niesione plotką, od znajomego, znajomego znajomego czy też Wikipedii.

Podpierać można się przecież książkami wszelkiego rodzaju i publikacjami naukowymi. Czy to jednak rozwiązanie wystarczające i doskonałe? Z pewnością nie, tym bardziej, że do wielu, tych najbardziej wartościowych publikacji, nierzadko brakuje nam dostępu. Poza tym copywriter, który pracuje zawodowo, niezależnie od formy, w jakiej wykonuje swoją pracę, nie będzie w stanie poświęcić czasu, by każdego dnia i nad każdym zleceniem ślęczeć w bibliotece. To po prostu nierealne. Gdy w grę wchodzą zatem zadania nazwijmy to ogólne, wymagające szerokiej wiedzy, ale takiej, którą można bez większych przeszkód zdobyć, copywriter bez specjalizacji może doskonale sprawdzić się do powierzanych mu zadań. Jego umiejętność nie będzie kończyć się na pisaniu zwykłych tekstów, ale na stworzeniu tych naprawdę wartościowych, popartych znalezionymi, rzetelnymi źródłami.

Copywriter, ale ze specjalnością

Wąska dziedzina, w której copywriter posiada ponadprzeciętną wiedzę, nie oznacza, że do zadań ogólnych nie będzie w stanie się sprawdzić. Każdy ma swoją ulubioną tematykę. Taką, w której czuje się najlepiej. W zależności od pasji czy wykształcenia, może również posiadać o wiele większą wiedzę w wąskiej dziedzinie. To czyni go osobą, która poradzi sobie z tekstami eksperckimi czy poradnikowymi.

Copywriter posiadający daną specjalizacją sprawdzi się zatem do zadań, które wymagają wiedzy nie powszechnie dostępnej i łatwej do odnalezienia. Poza tym to wybór doskonały dla tych firm czy osób, które nie mają czasu na tłumaczenie i naukę nowych elementów. Potrzebują kogoś, kto zna podstawy, ale i doskonale wie, co w trawie piszczy. W najbardziej niszowych dziedzinach i najbardziej skomplikowanych aspektach.

Połączenie jednego i drugiego

Kolejno, w zależności od potrzeb, w firmie może przydać się ktoś, kto tego samego dnia będzie w stanie napisać merytoryczny tekst o garnkach, motoryzacji i fitnessie. Ale i ten, któremu nie będzie trzeba tłumaczyć, co znaczy, na czym polega i jakie są tajniki obróbki skrawania metali.

Ten pierwszy poradzi sobie z wymaganiami tekstów szeroko pojętych, jako ogólne, nie tylko względem zadanej tematyki. W wielu dziedzinach, gdzie nie trzeba specjalistycznej wiedzy zdobywanej pośród studiów czy kursów, będzie się czuł, jak ryba w wodzie. I to znajdzie swoje odzwierciedlenie w realizacjach. Ten drugi zaś może stać się mocnym podparciem działalności i jej właściciela. Ekspert przełoży swoją wiedzę na tekst, który przyciągnie klientów, zachęci do skorzystania z usług i da im poczucie, że mają przed sobą rzetelny poradnik, instrukcję czy innego rodzaju słowo pisane.

Finalnie wybór musi być zatem dostosowany do potrzeb i oczekiwań, a także dziedziny, w jakiej niezbędne staje się tworzenie tekstów. To ważne, bowiem treści lakonicznych i niepoprawnych niestety nie brakuje, a gdy dotyczą chociażby medycyny, mogą stanowić zagrożenie dla innych. Wszechstronna wiedza ogólna nie jest gorsza od tej specjalistycznej, w wąskiej dziedzinie, ale obydwie powinny się uzupełniać.